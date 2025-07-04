Sense Bank компенсує до 30% кредиту ОСББ на утеплення будинків у Львові

Sense Bank та Львівська міська рада підписали угоду про співпрацю в межах програми “Теплий дім”. ОСББ та ЖБК у Львові, які беруть кредити на утеплення та модернізацію багатоквартирних будинків, зможуть отримати до 30% компенсації від суми кредиту — до 1 мільйона гривен.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу фінустанови.

Кредит на енергоефективність із компенсацією

Sense Bank та Львівська міська рада об'єднали зусилля задля підтримки енергоефективних проєктів у житловому секторі. Відповідно до укладеної угоди між банком і Департаментом житлового господарства та інфраструктури, місцеві ЖБК та ОСББ можуть отримати часткову компенсацію за кредитами, оформленими на модернізацію, утеплення та реконструкцію багатоквартирних будинків у межах програми "Теплий дім".

Компенсація становитиме до 30% від суми кредиту, але не перевищуватиме 1 мільйона гривень за одним договором.

Умови партнерства також дозволяють поєднувати цю ініціативу з іншими програмами підтримки, зокрема державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" та програмою "Енергодім" від Фонду енергоефективності.

Андрій Соколов, член правління Sense Bank, підкреслив, що підписання генерального договору з Департаментом житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради є важливим кроком у напрямі покращення умов проживання львів’ян і підвищення енергоефективності житлового фонду міста.

"З підписанням цього договору ми відкриваємо нові можливості для львів’ян, які прагнуть зробити свої домівки теплішими, підвищити комфорт, покращити умови проживання та зменшити енергоспоживання", – підкреслив він.

Нагадаємо, Київ продовжує впроваджувати енергоефективність у житловому фонді через щорічний міський конкурс проєктів за програмою фінансування "70/30". У 2025 році столиця спрямує на співфінансування модернізації житла понад 320 млн грн.