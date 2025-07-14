Кабмін затвердив держпрограму термомодернізації будівель до 2030 року: що передбачено

Уряд 14 липня схвалив Державну цільову економічну програму підтримки термомодернізації будівель на період до 2030 року, яка передбачає поетапне підвищення енергоефективності житла, встановлення індивідуальних теплових пунктів, комплексне утеплення будівель.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

"Мета програми – знизити енергоспоживання у житловому фонді щонайменше на 30% завдяки термомодернізації будівель. Це дозволить скоротити викиди парникових газів, зменшити витрати домогосподарств на комунальні послуги та підвищити енергетичну незалежність України", — пояснили у відомстві.

За різними оцінками, у понад 80% житлових будівель відсутнє належне утеплення, а середній рівень споживання енергії є у 2–3 рази вищим, ніж у країнах ЄС.

Ключовими завданнями програми визначено:

підвищення енергоефективності будівель, особливо в багатоквартирному секторі;

розвиток механізмів фінансової підтримки власників житла, ОСББ та громад;

стимулювання виробництва матеріалів і технологій для утеплення;

створення умов для залучення інвестицій і кредитних ресурсів, зокрема міжнародних партнерів;

створення умов для розвитку професійної підготовки кадрів у сфері енергоефективності.

"Затверджена державна програма стане дорожньою картою, яка дозволить масштабувати модернізацію будівель по всій країні та забезпечити українцям комфортні умови проживання", – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялося, що 9 українських громад отримають позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації проєктів з термомодернізації громадських будівель. Загальна вартість затверджених проєктів складає майже 440 млн грн або близько 10 млн євро.