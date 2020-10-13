Цена украинской пшеницы перевалила за 200 долларов

Стоимость украинской пшеницы превысила 200 долларов за тонну, и это не является пределом.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алекс Лисситса.

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По его словам, общий мировой объем валового производства пшеницы увеличится на 3 млн тонн и в целом составит 773 млн тонн.

В то же время, при внутреннем потреблении пшеницы на уровне 7 — 8 млн тонн Украина, скорее всего, экспортирует более чем 20 млн тонн, учитывая переходящие остатки.

"Это связано с увеличением производства пшеницы в РФ. В целом страна произведет 83 млн тонн, что на 5 млн тонн больше, чем ожидалось ранее. Это — второй результат за всю историю существования России. С чем связан успех производства пшеницы в РФ? Прежде всего — это изменение климата, которые идут на пользу стране. Но не только они. Правительственная программа дает о себе знать. Это и техническое переоснащение, и дешевые кредиты, и возможность эффективно выращивать в чрезвычайно сложных условиях", — написал Лисситса.

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При этом он добавляет, что единственным слабым местом в РФ остается логистика.

"Транспортировать пшеницу с Алтая и юга тайги — непростая история. Также у РФ и незначительные возможности для морского экспорта. Здесь Украина имеет конкурентное преимущество, поэтому и удерживает позиции по пшенице на мировых рынках", — подытожил глава УКАБ.

Ранее сообщалось, что в Украине в апреле из-за засухи пострадало немало полей с зерновыми в южных регионах страны.