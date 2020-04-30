Засуха сильно ухудшила состояние озимых в Украине — мониторинг

В Украине в апреле из-за засухи пострадало немало полей с зерновыми в южных регионах страны.

Об этом свидетельствуют данные спутникового мониторинга EOS Crop Monitoring.

В частности, больше всего повреждены озимые в Одесской области — там состояние посевов ухудшилось почти на каждом пятом гектаре.

По состоянию на 21 апреля ухудшение состояния культур в регионе зафиксировано на 155 тысячах гектаров полей. Это составляет 18% от всех посевов озимых культур в регионе в 2020 году.

В других южных областях — Николаевской, Херсонской, Запорожской и АР Крым — ухудшение состояния культур выявлено на общей площади около 100 тысяч гектаров.

В целом, согласно сообщению, по территории Украины в плохом состоянии находится 4% от всех посевов. Это определили через спутниковые изображения — на них заметен спад вегетации этих посевов с 7 по 21 апреля.

"Вероятно, засуха и ухудшение состояния посевов привело к тому, что отдельные поля под озимыми перепахали. Это можно увидеть благодаря сравнению спутниковых снимков по состоянию на 7 и на 21 апреля. Выяснилось, что площадь таких полей по территории Украины составляет около 100 тысяч га", — указали эксперты.

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Известно, что изучение состояния посевов озимых культур осуществлялось по оптическим данным спутников Landsat-8 и Sentinel-2. При этом состояние части посевов не удалось определить из-за облачности.

Напомним, согласно официальной статистике, в Украине площади посевов озимых составляют около 8,9 млн га. Однако спутниковые снимки обнаружили, что эти данные несколько расходятся с фактическими показателями.

Ранее сообщалось, что в реках и водохранилищах Украины наблюдается очень низкий уровень воды из-за бесснежной зимы и отсутствия дождя.