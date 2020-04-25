В Украине в 2020 году сократят лимиты воды на орошение

Государственное агентство водных ресурсов Украины в 2020 году сократит использование воды для орошения полей.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы госагентства Михаил Хорев в комментарии "Сегодня".

"У каждого водопользователя есть разрешение на специальное использование. Там есть лимиты забора воды. Мы просто говорим, что на такой-то период ваш лимит уменьшен. И вы, соответственно, имеете право забирать только ограниченное количество воды", — объяснил он.

В частности, речь идет об орошении — подводе воды на поля, где не хватает влаги. А в Украине стремительно увеличивается количество регионов, где без орошения выращивать культуры невозможно.

Например, Херсонская область может превратиться в пустыню. Там аграрии заполняют оросительные системы не из рек, а из искусственных водоемов, запасы которых тоже сокращаются.

"У нас в этом году была очень засушливая зима и осень, и сейчас весной практически не выпадает никаких осадков. Где-то маленький дождик… Этого недостаточно, чтобы насытить почву, которая и так за время зимы была абсолютно высушена", — отметил начальник бассейнового управления нижнего Днепра Игорь Андриенко.

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Как утверждают эксперты, такого осенне-зимнего периода не было последние 120 лет. Уровень воды в Днепре стремительно падает. Та же самая ситуация с Росью, Сулой, озером Свитязь, Шацкими озерами, пересыхают и колодцы.

В то же время, из-за того, что аграриям придется сократить использование воды для полива — не будет и рекордного урожая, прогнозируют специалисты.

Ранее сообщалось, что в реках и водохранилищах Украины наблюдается очень низкий уровень воды из-за бесснежной зимы и отсутствия дождя.