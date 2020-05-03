  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 1 час назад

Украина с начала сезона экспортировала почти 19 млн т пшеницы

Общий объем экспорта зерновых по состоянию на 30 апреля на 19,4% выше показателя минувшего года

Украина с начала сезона экспортировала почти 19 млн т пшеницы Украина с начала сезона экспортировала почти 19 млн т пшеницы
Пшеница. Фото: из открытых источников

Объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2019/20 маркетингового года по состоянию на 30 апреля составил более 50,5 млн т, что на 8,2 млн т (или на 19,4%) выше показателя минувшего года (42,3 млн т).

Об этом со ссылкой на данные Государственной фискальной службы сообщает АПК-Информ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано почти 19 млн т, что на 4,6 млн т или 32,3% выше прошлогоднего объема.

В свою очередь поставки ячменя на внешние рынки превысили 4,68 млн т (+38,7%). Экспорт ржи составил 8,2 тысяч т против 88,2 тысяч т на эту же дату прошлого года.

Тем временем экспорт кукурузы на внешние рынки за отчетный период превысил 26,2 млн т (+9,8%).

Вместе с тем, экспорт украинской муки достиг почти 295,2 тысяч т, что на 22,4% больше, чем годом ранее.

Читайте также:
Минэкономразвития сняло ограничения на экспорт кукурузы

Как известно, в 2018/19 МГ экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 49,995 млн т: пшеница и смесь пшеницы и ржи — 15,579 млн т; ячмень — 3,692 млн т;  рожь — 87,8 тысяч т; кукуруза — 29,822 млн т; другие зерновые и зернобобовые — 815 тысяч т; муки — 301,3 тысяч т.

Ранее сообщалось, что в Украине в апреле из-за засухи пострадало немало полей с зерновыми в южных регионах страны.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Площади под луком в Украине вырастут на 30% — прогноз
Площади под луком в Украине вырастут на 30% — прогноз
Засуха сильно ухудшила состояние озимых в Украине — мониторинг
Засуха сильно ухудшила состояние озимых в Украине — мониторинг
Минэкономразвития сняло ограничения на экспорт кукурузы
Минэкономразвития сняло ограничения на экспорт кукурузы
Загрузка...
Новое видео
Анна Мачух: о "Золотой дзиге" в онлайн и новых реалиях киноиндустрии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Немцы превратили внедорожник Range Rover в лимузин для олигархов (ФОТО)

  3. В апреле оптовые цены на дизтопливо рухнули на 20%

  4. Киевский отель "Днипро" пустят "с молотка"

  5. Китай успешно восстанавливает туризм (ВИДЕО)

Загрузка...