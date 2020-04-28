Минэкономразвития сняло ограничения на экспорт кукурузы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства приняло решение об отзыве инициативы по установлению ограничения на экспорт кукурузы урожая 2019 года на уровне 29,3 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Украинской зерновой ассоциации (УЗА), такое решение является позитивным сигналом как для зернового рынка Украины, так и для международного.

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В УЗА отмечают, что ряд профильных ассоциаций, представляющих внутреннего потребителя кукурузы, решительно заявили об отсутствии необходимости подписания приложения по кукурузе к меморандуму, поскольку полностью обеспечены запасами кукурузы для производства комбикормов до нового урожая.

"Сегодня перед отечественными аграриями стоит задача успеть продать избыточные остатки кукурузы пока международные цены благоприятные для украинской кукурузы — отечественный товар на 25-30 $/т дороже кукурузы из США и Аргентины. Цены же на урожай следующего маркетингового года значительно ниже, и хранить кукурузу значительно труднее и дороже нежели другие зерновые культуры", — говорится в сообщении.

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Ранее УЗА заявляла, что не видит предпосылок для определения предельного объема экспорта кукурузы урожая 2019 и подписания соответствующего приложения к Меморандуму между Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и бизнес-ассоциациями о согласовании позиций на рынке зерна на 2019/2020 маркетинговый год.

Ранее сообщалось, что отсутствие отчетности по выбросам парниковых газов при производстве сельхозкультур в ближайшее время может остановить украинский экспорт рапса и кукурузы на рынок ЕС.

Напомним, эксперты USDA повысили прогноз производства кукурузы в Украине в 2019/20 маркетинговом году на 0,3 млн тонн.