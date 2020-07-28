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1 час назад

Чтобы покрыть "зеленый" тариф нужно поднять тарифы для населения на 100% — Герус

По прогнозу Минэнерго в 2020 году "зеленой" генерации заплатят 52 миллиарда гривен

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Для компенсации "зеленого" тарифа необходимо поднять тарифы для населения и промышленности. Об этом во время отчетной конференции заявил глава комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус. "Чтобы полностью компенсировать затраты, которые энергорынок Украины несет для поддержания завышенного "зеленого" тарифа, нужно поднять цену для населения на 100%, а для промышленных потребителей — на 50%", — заявил нардеп. 

Глава комитета сообщил, что в сравнении с концом 2018 года энергетические мощности из возобновляемых источников (солнце, ветер, биомасса) выросли в 3,4 раза, до 7,2 ГВт. "В Украине резко выросла доля ветровой и солнечной генерации, которая оплачивается за "зеленым" тарифом. Это неуправляемое производство. Оно практически полностью зависит от погодных условий. Но мы вынуждены балансировать эти затраты за счет других видов генерации, и, в конечном счете, из кармана потребителей", — отметил Андрей Герус.

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При этом, уточнил он, в большинстве стран Европы солнечная энергия дешевеет. "Цена солнечных панелей в расчете на 1 Вт с 2009 года снизилась на 91%. Идет удешевление технологий, и улучшение их продуктивности. В большинстве стран Европы солнечная электроэнергия дешевеет. Чтобы в Украине потребители не платили по "зеленому" тарифу больше, чем в странах Евросоюза, нужно внедрить европейский опыт аукционов для электроэнергии из возобновляемых источников", — считает Герус.

По прогнозу Минэнерго, в 2020 году "зеленой" генерации потребители заплатят 52 млрд грн. Это в 2 раза больше, чем в 2019 году.

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