Citroen создала очень дешевый и крошечный электромобиль (ФОТО)

Французская компания Citroen летом 2020 года выпустит на европейский рынок новый компактный электрокар Citroen Ami. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Продавать Ami планируют онлайн, с доставкой машины к дому покупателя или до точки самовывоза.

Полная стоимость Ami составит 6000 евро; аренда обойдется в 19,99 евро в месяц с обязательным депозитом в 2644 евро; каршеринговый Ami стоит 26 евроцентов за минуту.

В Европе миниатюрный электрокар классифицируется как квадроцикл, а значит для управления им не нужно водительское удостоверение.

Под полом машины установлена батарея на 5.5 киловатт-часа, которая питает один электромотор. С ним Ami разгоняется до максимальных 42 километров в час и проезжает без подзарядки около 75 километров.

Наполнение аккумулятора от бытовой розетки занимает три часа. В салоне — два смещенных относительно друг друга кресла; роль медиасистемы выполняет смартфон.

Citroen позиционирует Ami как "практическое решение для коротких поездок в черте города" и "альтернативу скутерам, велосипедам, мопедам и общественному транспорту по разумной цене".