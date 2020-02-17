CMS выступила юрсоветником Группы терминалов ТИС в связи с приходом DP World в Украину

Киевский офис CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang объявил о предоставлении Группе терминалов ТИС юридических консультаций по английскому и украинскому праву в связи со сделкой по созданию совместного предприятия с одним из крупнейших в мире портовых операторов DP World, в результате которой тот впервые напрямую выходит на украинский рынок.

В рамках сделки DP World согласился приобрести контроль в ТИС-Контейнерном Терминале — самом современном и глубоководном контейнерном терминале в украинском черноморском порту "Южный".

В состав команды CMS под руководством партнера по корпоративному праву/M&A Татьяны Довгань и управляющего партнера киевского офиса Грэма Конлона вошли Виталий Майнарович, Диана Писаренко, Марьяна Саенко, Денис Гаценюк, Ольга Белякова, Наталья Наконечная, Николай Гелетий, Александр Сытник, Ольга Шенк и Владислав Курилко (все из киевского офиса), а также Кристиан Дельгадо из Амстердама.

Татьяна Довгань прокомментировала: "Мы очень гордимся тем, что наш давний клиент установил партнерские отношения с еще одним ключевым глобальным игроком, и были очень рады представлять их интересы в связи с еще одной выдающейся инфраструктурной сделкой в Украине, которая определенно является положительным сигналом для иностранных инвесторов, рассматривающих возможности инвестирования в Украину. Данная сделка еще раз подтверждает, что стратегическим приоритетом нашей юридической практики является сопровождение сложных и комплексных сделок M&A, а также свидетельствует о наших уникальных отраслевых знаниях и возможностях выполнять международную трансакционную работу из киевского офиса".

"Это третья крупнейшая сделка по созданию совместного предприятия, в связи с которой мы в CMS выступили юридическим советником нашего клиента за последнее время, и определенно — одна из наиболее крупных и важных сделок в сфере портовой инфраструктуры в Украине", — отметил Грэм Конлон.

Напомним, CMS предоставляет клиентам высококвалифицированные и бизнес-ориентированные консультации по юридическим и налоговым вопросам. Главный приоритет фирмы, в которой 4500 юридических профессионалов во всем мире работают с распределением по отраслевой специализации и являются экспертами по управлению проектами — это клиенты и достижение их целей.

CMS является юридической фирмой с полным спектром юридических услуг, которая входит в число 10 крупнейших юридических фирм мира по количеству юристов (Am Law 2018 Global 100). Общий доход 70+ офисов в 40+ странах во всем мире достиг 1,36 млрд евро в 2018 году. CMS представляет интересы большинства компаний из DAX 30, большого количества компаний из FT European 500 и ряда компаний из Fortune 500.

CMS предоставляет широкий спектр высокопрофессиональных услуг в 19 практиках и отраслях, в том числе по праву в сфере ТМТ, банковского дела и финансов, коммерческого права, антимонопольного права, корпоративного права, разрешения споров, трудового права, энергетики, инвестиционных фондов, интеллектуальной собственности, медико-биологических наук/фармацевтики, недвижимости, строительства и налогов.