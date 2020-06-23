Czech Airlines возобновляет авиарейсы в Киев

Вчера, 22 июня, авиакомпания Czech Airlines возобновила регулярные рейсы "Прага — Киев" в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщили avianews.com в пресс-службе воздушных ворот.

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Согласно обновленному графику, полеты будут выполняться ежедневно. Время вылета одинаковое для всех дней недели.

Рейс OK 918 будет вылетать из Праги в 11:35 и приземляться в Киеве в 14:35. Обратный перелет из аэропорта Борисполь под номером OK 919 будет выполняться в 15:25 с посадкой в столице Чехии в 16:35. Время в пути составит около 2 часов.

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Czech Airlines стала шестой иностранной авиакомпаний, которая возобновила регулярные рейсы из аэропорта "Борисполь".

Маршрутная сеть воздушных ворот на июнь включает перелеты Ryanair в Берлин, Барселону и Мадрид, Lufthansa во Франкфурт, Swiss в Цюрих, "Белавиа" в Минск, KLM в Амстердам.

Пассажирам перед покупкой авиабилетов следует учитывать ограничения на въезд в страну назначения и невозможность транзита через некоторые аэропорты. Актуальную информацию о списке лиц, которым разрешено пересекать границу.

Ранее сообщалось, что национальная чешская авиакомпания Czech Airlines анонсировала возобновление прямых рейсов из Праги в Киев и Одессу на конец мая 2020 года.