"Датагруп" підтримала запуск Урядової лінії з консультації по безпеці дітей в інтернеті

"Датагруп" підтримала впровадження Урядової консультаційної лінії з питань безпеки дітей в інтернеті. Про це повідомили у прес-службі компанії.

"Тепер у кожного з батьків в Україні є можливість проконсультуватися в експертів щодо проблем насильства в інтернеті: доведення до самогубства, кібербулінгу, секстингу, шахрайства тощо. Лінія консультаційної підтримки дозволить впровадити в Україні здобутки міжнародної спільноти щодо захисту дітей. Вважаю, що це надзвичайно важлива соціальна ініціатива, про яку мають дізнатися в кожній українській родині", — коментує впровадження Урядової лінії з питань безпеки дітей в інтернеті Михайло Шелемба, СЕО "Датагруп".

Урядова консультаційна лінія з питань безпеки дітей в інтернеті — 1545 (далі треба обрати 3) почала діяти з 15 вересня 2020 року. Лінія створена Урядовим контактним центром у партнерстві з освітнім проєктом #STOP_SEXтинг та за підтримки телеком-оператора "Датагруп" спільно з Патронатною службою віце-прем'єр-міністра — міністра цифрової трансформації, Міністерством соціальної політики, Міністерством внутрішніх справ та уповноваженим президента з прав дитини.

Консультаційна лінія в першу чергу орієнтована на дітей, які зіткнулись із проблемами онлайн, та на дорослих, чиї діти мають проблеми в мережі Інтернет. Проте зателефонувати та отримати консультацію може кожен, хто цікавиться питаннями захищеності дитини в інтернеті. Також дорослі можуть отримати кваліфіковані консультації щодо особливостей технічних налаштувань додатків, якими діти користуються в цифровому середовищі.

"Будучи соціально відповідальною компанією та одним із провідних гравців на телеком-ринку країни, ми розуміємо, що сьогодні захист дітей в інтернеті — це необхідність. Тому це не перша ініціатива стосовно захисту дітей в інтернеті, яку ми підтримуємо. Надалі ми також плануємо впроваджувати освітні програми або проєкти у цьому напрямку", — підкреслює Михайло Шелемба.

Лінія є важливим та актуальним інструментом захисту дітей в Україні. Задля її ефективної діяльності відділом кіберполіції була надана консультація з питань залученості поліції в розслідуваннях кіберзлочинів та пояснення механізмів покрокового реагування у випадках, коли вчиняються кіберзлочини.

Адже, згідно з даними дослідження SWGfL, у період карантину підлітки почали проводити на 80% більше часу онлайн, а сексуальна експлуатація дітей в інтернеті збільшилась удвічі. Водночас, у дослідженні ITU зазначається, що понад 85% дорослих українців не знають, куди звертатись у випадках виникнення проблем у цифровому середовищі.

"З метою захисту дітей від онлайн-насильства різні країни світу об'єднують свої зусилля, оскільки інтернет не має державних кордонів. Так само ризики для дітей в інтернеті не мають кордонів у жодній країні, тому є особливо цінним, що з метою створення консультаційної лінії об'єднали зусилля уряд та бізнес, приватний та громадський сектори", — пояснює Анастасія Дьякова, національний експерт із захисту дітей від насильства, яка працює у команді уповноваженого президента з прав дитини.

Спеціалісти лінії 1545 працюють цілодобово та надають інформацію щодо безпечної поведінки в цифровому середовищі для попередження насильства, порушення прав та інших зловживань в інтернеті, а також щодо шляхів реагування на негативний онлайн-досвід.

Нагадаємо, що фахівці "Датагруп" із кібербезпеки є учасниками процесу розробки та реалізації "Національної стратегії захисту дітей у цифровому просторі 2020-2026 — безпечний інтернет в освітніх установах". У 2019 році "Датагруп" підтримала першу всеукраїнську акцію #STOP_SEXтинг у межах міжнародного Дня безпечного інтернету.

Спеціально для акції #STOP_SEXтинг команда уповноваженого президента з прав дитини спільно з Департаментом кіберполіції Києва, видавництвом "Ранок" та за підтримки інтернет-партнера "Датагруп" ініціювали розробку шкільного уроку на тему захисту підлітків від сексуальних ризиків у мережі Інтернет "Інтимне селфі в інтернеті — жарт чи небезпечний ризик?"