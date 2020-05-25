Энергетика 1 час назад

Датчане хотят построить искусственные острова для работы ветровых электростанций

Энергетические острова обеспечивают более эффективное использование морских ветровых ресурсов вдали от побережья и уменьшают потребность в новых ветровых электростанциях на суше

Фото: Сhastotnik Фото: Сhastotnik
Фото: Сhastotnik

Правительство Дании подтвердило, что планирует построить первые в мире "энергетические острова" в рамках своего нового Плана действий в области климата.

Как сообщает RenEn, они станут центрами эксплуатации и обслуживания размещенных поблизости от них офшорных ветровых электростанций.

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По информации издания, планируется строительство двух центров мощностью 2 ГВт каждый, один в Северном море, другой в Балтийском. В Северном море будет создан искусственный остров. Министерство энергетики страны заявило, что мощность этого проекта может быть со временем увеличена до 10 ГВт.

Центр в Балтийском море будет базироваться на существующем острове Борнхольм. Ранее этот проект продвигала датская энергетическая компания Orsted.

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Правительство отмечает, что офшорные ветроэнергетические острова являются частью комплексного климатического плана, который переводит амбициозные климатические цели в конкретные действия.

Министерство финансов утверждает, что энергетические острова обеспечивают более эффективное использование морских ветровых ресурсов вдали от побережья и уменьшают потребность в новых ветровых электростанциях на суше.

Министр климата и энергетики Дэн Йоргенсен сказал, что стоимость объектов составит примерно $14,7 млн. Он также отметил, что подавляющая часть будет финансироваться частными инвесторами без государственных субсидий или с небольшой поддержкой.

"Сегодняшняя реальность такова, что офшорные ветровые электростанции строятся в разных местах по всему миру без субсидий, и это, конечно, также будущее, в которое мы смотрим", — заявил Йоргенсен.

Кроме этого, проект энергетических островов также рассматривается как средство против кризиса коронавируса.

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"Нам нужно развитие, которое должно быть как экологичным, так и экономически разумным… Мы представляем план, который создаст основу для тысяч зеленых рабочих мест", — заявил министр финансов Дании Николай Ваммен.

Оба центра и окружающие их офшорные ветровые электростанции должны быть созданы до 2030 года.

Нынешняя мощность датской офшорной ветроэнергетики составляет 1,7 ГВт.

Датский потенциал развития офшорной ветроэнергетики намного превышает энергетические потребности страны.

Напомним, в августе 2019 года в Дании состоялось официальное открытие офшорной ветровой электростанции Horns Rev 3 мощностью 407 МВт, построенной шведским концерном Vattenfall

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