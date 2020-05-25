Датчане хотят построить искусственные острова для работы ветровых электростанций

Правительство Дании подтвердило, что планирует построить первые в мире "энергетические острова" в рамках своего нового Плана действий в области климата.

Как сообщает RenEn, они станут центрами эксплуатации и обслуживания размещенных поблизости от них офшорных ветровых электростанций.

По информации издания, планируется строительство двух центров мощностью 2 ГВт каждый, один в Северном море, другой в Балтийском. В Северном море будет создан искусственный остров. Министерство энергетики страны заявило, что мощность этого проекта может быть со временем увеличена до 10 ГВт.

Центр в Балтийском море будет базироваться на существующем острове Борнхольм. Ранее этот проект продвигала датская энергетическая компания Orsted.

Правительство отмечает, что офшорные ветроэнергетические острова являются частью комплексного климатического плана, который переводит амбициозные климатические цели в конкретные действия.

Министерство финансов утверждает, что энергетические острова обеспечивают более эффективное использование морских ветровых ресурсов вдали от побережья и уменьшают потребность в новых ветровых электростанциях на суше.

Министр климата и энергетики Дэн Йоргенсен сказал, что стоимость объектов составит примерно $14,7 млн. Он также отметил, что подавляющая часть будет финансироваться частными инвесторами без государственных субсидий или с небольшой поддержкой.

"Сегодняшняя реальность такова, что офшорные ветровые электростанции строятся в разных местах по всему миру без субсидий, и это, конечно, также будущее, в которое мы смотрим", — заявил Йоргенсен.

Кроме этого, проект энергетических островов также рассматривается как средство против кризиса коронавируса.

"Нам нужно развитие, которое должно быть как экологичным, так и экономически разумным… Мы представляем план, который создаст основу для тысяч зеленых рабочих мест", — заявил министр финансов Дании Николай Ваммен.

Оба центра и окружающие их офшорные ветровые электростанции должны быть созданы до 2030 года.

Нынешняя мощность датской офшорной ветроэнергетики составляет 1,7 ГВт.

Датский потенциал развития офшорной ветроэнергетики намного превышает энергетические потребности страны.

Напомним, в августе 2019 года в Дании состоялось официальное открытие офшорной ветровой электростанции Horns Rev 3 мощностью 407 МВт, построенной шведским концерном Vattenfall