До осени "Укрзализныця" в 1,5 раза увеличит количество поездов на Мариуполь

ПАО "Укрзализныця" (УЗ) до осени 2017 года намерено расширить пропускную способность перегона Камыш-Зоря — Волноваха в направлении Мариуполя до 42 пар поездов в сутки. Об этом со ссылкой на главу набсовета УЗ, первого замминистра инфраструктуры Украины Евгения Кравцова сообщил сайт UAprom.

"Я надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев, к горизонту лета, мы сможем выйти на эти цифры (42 пары поездов в сутки — ред.) Сейчас работаем над этим проектом, уже начали запускать его", — сказал он в кулуарах Международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции". При этом замминистра уточнил, что речь идет суммарно о грузовых и пассажирских поездах.

"Если сейчас 27-28 пар поездов вместе с пассажирскими, то надеюсь, что мы сможем поднять эту цифру до 42 пар поездов максимум", — отметил он.

Отвечая на вопрос, делается ли это по запросу меткомбинатов Мариуполя, Кравцов сказал: "Конечно! Они нас душат уже второй год."

Более того, глава набсовета УЗ подтвердил, что прошлогоднего расширения перегона до 24 пар поездов в сутки недостаточно. "Металлурги все равно доставляют сырье в Мариуполь каботажем", — подчеркнул он.

Напомним, что в конце марта городской голова Мариуполя Вадим Бойченко ранее высказал обеспокоенность низкой пропускной способностью железнодорожной ветки Камыш-Заря — Волноваха. По его словам, на протяжении трех лет юг Донецкой области изолирован от всей Украины. В результате жители города не имеют возможности комфортно и быстро добраться до других регионов страны, а единственная трасса Мариуполь — Запорожье находится в плачевном состоянии.

"У нас нет самолетов, у нас нет скоростных поездов. Хотя они есть во всей остальной Украине. Они есть во Львове, есть в Краматорске и Красноармейске, а в Мариуполе — форпосте Украины — их нет. Мы вынуждены сутки ехать — что до Киева, что до Львова. Мариуполь все еще в логистическом тупике", — сказал городской голова на форуме ОБСЕ.

Для улучшения ситуации мэр Мариуполя просил премьер-министра поручить "Укрзализныце" в марте-апреле разработать и внедрить план мер для обеспечения гарантированного объема перевозок по участку Камыш-Зоря — Волноваха на уровне не менее 27 поездов в сутки, в том числе не менее 22 грузовых. Кроме того, поручить МЭРТ, Мининфраструктуры и "Укрзализныце" начать активную разработку и реализацию проекта по увеличению пропускной способности ж/д в направлении Мариуполя до уровня не менее чем 45 поездов в сутки (в том числе не менее 36 грузовых).

Сейчас из Мариуполя в другие регионы Украины ходит один пассажирский поезд во Львов и два поезда в Киев (один из них через день).