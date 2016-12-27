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Дорога в никуда: как скоростной поезд Киев — Перемышль на деле зрадой оказался

27 декабря 2016, 20:15
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Поезд Киев-Перемышль стал в последний месяц уходящего года символом положительных перемен: без одобрения "безвиза" с Евросоюзом, без "открытого неба" и лоукостов, "Укрзализныце" удалось расширить сообщение украинцев с миром. Но и здесь нашлась проблема — координация польской и украинской стороны

Богдан Мифтахов Богдан Мифтахов Студент Свободного университета Берлина

26 декабря 2016 года. Рейс Берлин — Жешув. Борт самолета на 50-60% заполнен пассажирами с украинскими паспортами. Большинство из них едет дальше на электричке в Перемышль, чтобы впервые опробовать самый громкий проект "Укрзализныци" последних лет: "Интерсити+" № 705/706 Перемышль — Львов — Киев. До Киева за 7 часов, до Львова вообще за два. Но, как оказалось, все не так просто.

Начнем с того, что билет на этот поезд нельзя купить онлайн, только в кассах. Ну так сложилось и у нас, и у поляков с международными рейсами. Поэтому по прибытию в Перемышль "группа из Берлина" выстроилась в очередь за билетами.

Первая волна разочарования и недоумения наступила буквально сразу.

Тетушка из окошка сказала, что все места в "Интерсити+" на резерве и нужно ждать отмены

Спустя десять минут оказалось, что мест вообще нет и купить билеты в кассе вокзала нельзя. Часть людей с выражением лица "да особо и не надеялись, но попробовать стоило" приняли эту информацию и сразу пошли на обычную маршрутку в сторону пешего перехода границы. Другая часть, особо возмущенных, решила проследовать к поезду, чтобы выяснить в чем же дело. Действительно ли маршрут настолько популярен, что не нашлось даже пары билетов?

Как оказалось — нет. Поезд был полупустой. И тут началась самая настоящая эпопея длиною в пол часа. Кейс, который, к сожалению, показывает то, как на самом деле работают реформы из пресс-релизов. Перекладывание вины, неготовность взять на себя ответственность, страх перед "начальством из Киева", бюрократия в самом плохом смысле этого слова — за эти тридцать минут на платформе номер четыре станции Перемышль было все.

Логично, что первым делом люди начали уговаривать проводника пустить их в поезд, также логично то, что без билетов он отказывался это делать. Потом ему на помощь пришла начальник поезда, потом последовали звонки в Киев. Предложения обилетить всех во Львове, например, или посодействовать лично покупке билетов у польской стороны, были отклонены. "Не положено, не в нашей компетенции" — такой был ответ на все. Максимум, чего мы добились — это передачи машинистом просьбы выписать нам билеты без места. Но до отправления оставалось не больше десяти минут, даже для этого решения потребовалось слишком много времени. И как бы начальник поезда и проводник не хотели в глубине души нам помочь, они так и не смогли переступить через страх сделать что-то вопреки инструкции или "приказу сверху".

Поезд уехал, все-таки оставив пару десятков своих потенциальных пассажиров в полной растерянности

Потом была маршрутка, пешая граница, опять маршрутка и много шуток по теме с ноткой разочарования.

Дело даже не в том, что людей не посадили в поезд. Дело в том, что никто особо и стремился это сделать. Ответственность просто перебрасывалась дальше как "горячая картошка". Кассир говорит, что виновата украинская сторона, так как она не подтвердила наличия свободных мест, проводник и начальник поезда утверждают, что они не имеют влияния на такие вопросы, а "люди из Киева" и вовсе просто запрещают кого-то пускать без билета.

Именно вот это безразличие и неготовность взять на себя какую-либо ответственность является в итоге самой большой опасностью для всех реформ. Ты тут какие поезда не запускай и как это не рекламируй, но в один день подобная ситуация сведет все усилия на нет.

Автор: Богдан Мифтахов Богдан
Мифтахов
Студент Свободного университета Берлина

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: укрзалізниця

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