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ДТЭК Нефтегаз получил добычу газа из уплотненных песчаников на глубине более 5 км

В результате интенсификации компания доказала наличие запасов углеводородов в горизонте, который ранее промышленно не разрабатывался

ДТЭК Нефтегаз получил добычу газа из уплотненных песчаников на глубине более 5 км ДТЭК Нефтегаз получил добычу газа из уплотненных песчаников на глубине более 5 км

ДТЭК Нефтегаз успешно выполнил работы по интенсификации глубокой скважины Семиренковского месторождения по передовой технологии, в результате которой удалось получить промышленный приток газа и конденсата и вернуть скважину в добывающий фонд. Также в результате интенсификации компания доказала наличие запасов углеводородов в горизонте, который ранее промышленно не разрабатывался.

Интенсификация проводилась в пласте с низкой проницаемостью на глубине более 5000 м в условиях высоких давлений и температур. Успешная адаптация передовой технологии была выполнена под руководством Технологического центра ДТЭК Нефтегаз.

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"Учитывая комплекс сложных исходных геолого-технологических факторов в скважине, успешно провести интенсификацию позволил системный подход к адаптации передовых технологий. К проекту были привлечены сотрудники многих подразделений ДТЭК Нефтегаз, ведущие международные и украинские сервисные компании, а также профильные члены постоянно действующего Экспертного совета", — отметил руководитель Технологического центра компании Максим Дорохов.  

Напомним, в 2019 году в ДТЭК Нефтегаз был создан Экспертный совет для содействия внедрению лучших мировых практик в компании. В совет вошли 13 международных экспертов.

Директор по добыче и переработке углеводородов ДТЭК Нефтегаз Алексей Раптанов подчеркнул: "Проведенная интенсификация показывает возможность и эффективность выполнения подобных работ на глубинах более 5000 м в условиях высоких давлений и температур. Это позволит проводить разработку новых трудноизвлекаемых запасов, что сегодня стратегически важно для увеличения добычи газа и достижения энергонезависимости Украины".

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Справка

ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

Группа ДТЭК ведет добычу природного газа и угля, производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, распределяет и поставляет электроэнергию клиентам, внедряет энергоэффективные решения, развивает сеть скоростных зарядных станций для электромобилей.

ДТЭК Нефтегаз — крупнейшая частная газодобывающая компания в Украине. В 2019 г. добыто 1,66 млрд куб. м природного газа, что является историческим рекордом среди частных компаний в отрасли. С 2013 г. ДТЭК Нефтегаз увеличил добычу газа более чем в 3 раза, продемонстрировав наиболее стремительную динамику развития в газодобывающем секторе страны.

В 2019 году капитальные вложения ДТЭК составили 23 млрд грн, налоговые отчисления — 23,4 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.

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