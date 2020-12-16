Энергетика 50 минут назад

ДТЭК обжалует штрафы АМКУ на 275 млн грн, монополию на Бурштынском энергоострове отрицает

Компания Рината Ахметова считает решение о штрафах преждевременным, безосновательным и предвзятым по ряду причин

Бурштынская ТЭЦ. Фото: скриншот видео YouTube-канала electrosnabzh Бурштынская ТЭЦ. Фото: скриншот видео YouTube-канала electrosnabzh
Бурштынская ТЭЦ. Фото: скриншот видео YouTube-канала electrosnabzh

Антимонопольный комитет 15 декабря решил наложить штрафы в сумме 175,9 млн грн на компанию "ДТЭК Западэнерго" и 99,2 млн грн на "Д.Трейдинг" за злоупотребление монопольным положением на Бурштынском энергоосторове в июле-октябре 2019 года. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Компания при этом отмечает, что АМКУ не провел перед этим надлежащее исследование рынка электроэнергии, проигнорировал предоставленные доказательства и экспертные заключения, а потому его решение следует считать преждевременным, безосновательным и предвзятым по ряду причин.

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В частности, ДТЭК отрицает свое монопольное или доминирующее положение в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС", заявляя, что полностью заменяема за счет импортного ресурса, испытывает значительную конкуренцию со стороны импортеров и не имеет рыночной власти из-за полного административного регулирования цен на этом рынке.

"Импортеры получили возможность беспрепятственно импортировать на конкурентных условиях любые объемы электроэнергии с ЕС, тем самым осуществляя существенное влияние на ценообразование в регионе. С тех пор доля импортеров в продаже электроэнергии на рынке на сутки вперед в Бурштынском энергоострове достигала 60-80% в зависимости от цен и спроса на электроэнергию", — говорится в заявлении.

Кроме того, ДТЭК называет предвзятым и немотивированным обвинение АМКУ относительно выкупа пропускной способности межгосударственных линий электропередачи якобы с целью ограничения доступа импортируемой электроэнергии из Словакии.

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"Вопреки требованиям закона не было внедрено проведение внутрисуточных аукционов на распределение пропускной способности, чем существенно было затруднено планирование, прогнозирование и осуществление хозяйственной деятельности импортерами. Как следствие, это лишило импортеров, в том числе "Д.Трейдинг", права реализовать неиспользованные пропускные способности на внутрисуточном рынке и привело к дополнительным расходам импортеров", — отмечает компания.

По ее мнению, решение АМКУ является попыткой переложить ответственность за неполноценное функционирование рынка на ДТЭК.

"Следует указать, что основной целью законодательства о защите экономической конкуренции является именно адвокация конкуренции, а не прекращение существования субъектов хозяйствования в результате применения к ним явно несоизмеримых штрафных санкций", — подчеркивается также в сообщении.

Также в ДТЭК заявляют, что на протяжении многих месяцев без внимания АМКУ остается искусственное нанесение ущерба производителям электроэнергии из возобновляемых источников, искажение рынка из-за манипуляций и схем "торговли воздухом" и злоупотребления с закупкой электроэнергии на балансирующем рынке, нанесшие, как отмечается, многомиллиардный ущерб реальному сектору экономики в 2020 году.

"Компания всячески способствовала изучению вопроса и предоставляла исчерпывающие и обоснованные ответы на запросы АМКУ, которые поступали в период сбора информации по этому делу. К сожалению, целый ряд доказательств не был учтен комитетом. ДТЭК будет отстаивать свои интересы и свою репутацию в судебном порядке", — сказано в заявлении.

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