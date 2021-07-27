Двойной рост: как украинский производитель паракордов покоряет ЕС и конкурирует с Китаем

Украинский производитель шнуров-паракордов Дмитрий Борисенко, который стал победителем WIN-WIN SHOW, за год сумел нарастить производство и продажи в 1,5-2 раза. Василий Хмельницкий, который год назад принял решение инвестировать в производство Дмитрия $80 тысяч, в своем YouTube-канале показывает, как выглядит сейчас компания Paracord.sale, а Delo.ua в спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" приводит наиболее интересные инсайды о развитии компании.

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Паракорд — лёгкий полимерный шнур, изготовленный из нейлона, изначально использовавшийся в стропах парашютов. Паракорд может использоваться для многих иных целей, как военными, так и гражданским населением. Оболочка паракорда сплетена из множества переплетённых волокон, благодаря чему является относительно гладкой.

По словам Дмитрия Борисенко, его бизнес по производству паракордов начался с покупки рюкзака. "В Украине такие стоили 1,5 — 2 тысяч гривен. Я заказал такой из Китая за 450 грн, выставил на маркетплейс за 750 и продал его на первой же встрече", — говорит он. Следующим этапом стало создание собственного сайта: рюкзаки покупались по 450, продавались по 900.

С самим паракордом — парашютным шнуром, длинной и прочной веревкой, которая активно используется в туризме — Дмитрий "познакомился" благодаря клиентам. "Людям, которые покупали рюкзаки, нужен был паракорд", — говорит Борисенко. Сначала он заказывал шнур в Китае, но доставка занимала достаточно большое время, поэтому в итоге было принято решение производить его в Украине.

"Все начиналось с гаража 3 на 4 метра. Мы купили станок и начали производить паракорд под собственную розницу", — рассказывает Дмитрий.

Сейчас производство находится в инновационном парке UNIT.City Харьков. Примерно 90% всех товаров отсюда отправляются в Европу. Торговать с ЕС учились в 2017 году. "Мы изучали потребности рынка и поняли, что производителей в Европе нет. Почему бы не начать там продавать? И мы поехали на выставку в Германию, показать свою продукцию", — вспоминает Дмитрий. На выставке удалось заключить договора на $15 тысяч. После этого началось самое главное: построение логистики.

"Весь 2017 год отлаживали процессы. Мейчас добились того, что в течение недели принимаем заказы, а в пятницу машина с готовой продукцией выезжает в Люблин, там один раз таможим все посылки и рассылаем заказы клиентам. Раньше слали каждому клиенту отдельно, но это оказалось накладно, и логистика съедала много маржи: каждую посылку нужно было затаможить отдельно и доставка стоила немалых денег", — делится опытом Борисенко.

По словам Василия Хмельницкого, именно продажи — краеугольный камень бизнеса. "Хотите начать бизнес — начните продавать. Купите какой-то продукт, продайте его, посмотрите, и если это "взлетает", можно начать производить малые объемы", — подчеркивает инвестор.

Сейчас украинские паракорды покупают в 28 странах мира. Наши производители конкурируют с Китаем — этому, по словам Дмитрия Борисенко, способствует расстояние: в то время как доставка из Китая идет месяц-полтора, украинская компания поставляет продукцию раз в неделю. К тому же, нет нужды заказывать крупные партии.

В компании работает 34 человека, включая стажеров. Оборот — 2 млн грн в месяц, при этом прибыль — 380-350 тысяч грн. Продукция продается в том числе и через Amazon.

С 10 станков производство выросло до 18, еще 6 станков позволяют делать упаковочные и подготовительные работы. При этом Paracord.sale поддерживает украинских инженеров: именно у них заказали ряд станков, которые теперь предлагают партнерам, работающим с розницей.

Напомним, ранее в спецпроекте "Свое дело с Василием Хмельницким" мы рассказывали о пяти инновационных производствах Украины, среди которых роботы, современные дроны для опыления полей, аппараты для реабилитации после инфарктов и инсультов и множество других технологичных продуктов, экспортируемых по всему миру.

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