Экс-министр Розенко: Ярославского можно верить — в конце 2022 года в Днепре будет аэропорт

К концу 2022 года Международный аэропорт "Днепр" непременно достроят. Об этом заявил экс-министр Павел Розенко в эфире канала LIVE. Эксперт отметил, что названные Александром Ярославским, частным инвестором этого проекта, сроки его реализации не вызывают сомнений.

В субботу, 16 октября, Ярославский заявил, что его группа DCH строит аэровокзальный комплекс днепровского аэропорта в плановом режиме. Он сообщил, что уже завершено завершила около трети строительных работ и приступила к инженерным коммуникациям на основном пассажирском терминале, ведет бетонные работы в административно-бытовом комплексе и начала забивать сваи VIP-терминала. Озвученная ранее сумма инвестиций Ярославского как частного инвестора строительства этого аэропорта составит 2,7 млрд. грн.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Государственной частью проекта, на которую из госбюджета выделено 5,64 млрд грн, будет заниматься турецкая компания Онур. По итогам тендерного отбора Онур построит в Днепре взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, рулежные дорожки, перрон и прочую аэродромную инфраструктуру. Строительные работы турецкая компания планирует запустить в начале следующей недели.

Розенко уверен, что соединение возможностей Onur и DCH — залог успеха этого проекта, имеющего колоссальное значение для Днепровского региона и всей Украины. "Когда аэропорт в Днепре достроят, это станет мощным импульсом для социально-экономического развития региона. Тут и доступ к инфраструктуре, и пример того, что в Украине можно получить качественную работу, и перспектива получить новое качество жизни. Для мира откроется целый регион, в котором за счет такого масштабного инфраструктурного объекта условия проживания станут более комфортными, появятся новые рабочие места, произойдут многие другие изменения к лучшему", — убежден экс-министр.

Розенко подчеркнул, что Международный аэропорт "Днепр" имеет все шансы показать пример эффективного частно-государственного-партнерства: "Слову Ярославского, известного своей обязательностью внутреннего инвестора, можно верить — в конце следующего года в Днепре будет аэропорт!".