Эксперт, насчитавшая убытки от Роттердам+, сотрудничала с Коломойским — экс-глава НКРЭКУ

Эксперт Ирина Педь, которая установила якобы ущерб от применения формулы "Роттердам +", раньше делала экспертизу по заказу завода, который входит в орбиту Игоря Коломойского.

Об этом на странице в Facebook сообщил бывший председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

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Он также опубликовал сканы документов, которые доказывают, что сотрудница ООО "Экспертная группа "ЭС энд ДИ" Ирина Педь в сентябре 2019 года подписала экспертизу, заказанную Никопольским заводом ферросплавов, который входит в бизнес-группу олигарха.

"Вот вам очередное подтверждение Союза НАБУ и заводов Коломойского. В Сети распространяют информацию о новой экспертизе, заказанной НАБУ у "независимого" эксперта с 40 млрд грн "убытков". Но есть одна важная деталь для резкости картинки — эта самая эксперт по заказу заводов Коломойского установила убытки для этих самых заводов", — пишет Вовк.

"Документальное подтверждение выполнения одним и тем же независимым экспертом убытков для Никопольского завода ферросплавов и по заказу НАБУ", — отмечает Дмитрий Вовк.

Напомним, дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела "Роттердам +". Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

2 октября 2020 года стало известно, что законность этого решения подтвердил и Офис генерального прокурора.

Уже после решения ВАКС о законности закрытия дела "Роттердам+" свои иски против этого решения совместно подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина. 25 сентября их заявления объединены в общее производство.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы "Роттердам+". До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Формула "Роттердам +" действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.