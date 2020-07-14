Энергетика 1 час назад

"Центрэнерго" закупает уголь в Грузии дороже "Роттердам+" — экс-глава НКРЭКУ

"Грузинский уголь" обходится предприятию в $83 за тонну плюс логистика

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Госпредприятие "Центрэнерго", которое контролирует менеджмент олигарха Коломойского, закупает уголь в Грузии дороже, чем по формуле "Роттердам+".

Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющий государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, сообщает издание "Главком".

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"Пока на авансцене украинские шахтеры и официальное признание "Роттердам+", новый старый менеджмент "Центрэнерго" не теряет времени даром — покупает "грузинский уголь" (300 тысяч тонн, почти годовая добыча страны) по цене US$83/тонна, что выше API2+логистика, как впрочем и госшахт", — написал Вовк.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов.

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Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения — так называемый "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов — биржа TTF.

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