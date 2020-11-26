"Энергоатом" на бирже продал рекордный объем электроэнергии

25 ноября производственное подразделение "Энергоатом-трейдинг" ГП "НАЭК "Энергоатом" на аукционе на Украинской энергетической бирже (УЭБ) в среду реализовало 1 339,2 млн МВт-час электроэнергии базовой нагрузки 1800 лотами с периодом поставки 1 — 31 декабря, что стало рекордным объемом продаж после выхода атомной энергокомпании на рынок двусторонних договоров (ДД).

По итогам аукциона цена продажи ресурса составила от 1 190 грн/МВт-ч до 1 310 грн/МВт-ч при средневзвешенной цене 1 199,6 грн/МВт-ч.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В торгах со стороны покупателей приняли участие ООО "ЭРУ Трейдинг", ООО "ЮНАЙТЕД Энержи", ООО "ЛЕТР", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "СОЛДИ Инфинити", ООО "Компания Газэнергопостач", ООО "ОВИС Трейд", ООО "Пивдень Энерго Збут".

Согласно прогнозному балансу электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год Министерства энергетики, в следующем году объем производства электроэнергии НАЭК составит 75 млн 233 тысяч МВт-час.

Участники рынка позитивно оценили факт продажи атомщиками большого объема электроэнергии на аукционе в среду, что будет содействовать финансовой стабилизации ядерного монополиста и оптового рынка электроэнергии в целом.

Следующие торги на аукционе по двусторонним договорам на УЭБ "Энергоатом" проведет 27 ноября.

По данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) на торгах на 27 ноября составила 1 497,85 грн за 1 МВт-ч.

Напомним, ранее генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев заявил, что рост потребления электроэнергии с началом холодов привел к двукратному росту цены на электроэнергию для промышленных потребителей.