Финны построят в Германии завод по производству биогаза из навоза

Финская промышленная группа Wärtsilä построит в Кельне завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) с нейтральным выбросом CO2, передает пресс-служба компании.

"Технологическая группа Wärtsilä получила крупный контракт на оборудование и строительство завода СПГ с нейтральным выбросом CO2. Завод будет сжижать биологический газ с нулевым выбросом углерода. Он будет иметь мощность около 100 тысяч тонн в год и расположен в Кельне, Германия. Заказ Wärtsilä получила в сентябре 2020 года", — говорится в сообщении.

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В компании отмечают, что в качестве сырья для био-СПГ будут использоваться биологические отходы, в частности, навоз и пищевые отходы.

Завод будет включать в себя систему очистки газа на основе технологии Puregas CA от Wärtsilä, установку сжижения с использованием технологии Semi-Dual Brayton от Wärtsilä, резервуары для хранения, автозаправочные станции, а также все необходимое предохранительное факельное и вспомогательное оборудование.

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В рамках этого проекта Wärtsilä занимается проектированием, строительными работами, установкой и вводом завода в эксплуатацию. Планируется, что завод будет пущен к осени 2022 года.

Компания Wärtsilä — финская промышленная и энергетическая корпорация, в которой заняты 19 тыс. человек, — работает в 200 точках по всему миру.

Напомним, в ноябре 2019 года в Мариуполе на полигоне твердых бытовых отходов запустили биогазовую станцию ​​мощностью 1,2 МВт. Инвестиции в проект составляют более 2 млн евро.