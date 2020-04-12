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1 час назад

Компания Goodvalley планирует построить еще 2 завода в Украине

Речь идет о комбикормовом и биогазовом заводах

Компания Goodvalley планирует построить еще 2 завода в Украине Компания Goodvalley планирует построить еще 2 завода в Украине
Поросята. Фото: Goodvalley

Компания "Гудвелли Украина" в краткосрочной перспективе планирует построить еще один комбикормовый завод.

Об этом заявила директор по развитию и коммуникациям "Гудвелли Украина" Любовь Богачевская-Йенсен, сообщает AgroTimes.

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Указано, что на данный момент у компании есть комбикормовый завод мощностью 2000 тонн кормов в неделю.

"Мы видим, что можем в Украине расти. Также в планах строительство второго биогазового завода в Галицком районе Ивано-Франковской области, где есть 4 свинокомплекса. Там есть достаточно сырья, чтобы новый завод был рентабельным", — отметила Богачевская-Йенсен.

Она подчеркнула, что компания развивается рационально: достигла определенного количества поголовья — построила биогазовый завод (в Калушском районе Ивано-Франковской области), чтобы иметь возможность перерабатывать удобрения.

"И таким рациональным принципом руководствуемся во всем, в том числе в наращивании стада", — добавила топ-менеджер.

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Известно, что "Гудвелли Украина" пока реализует свиней только в живом весе. Хотя, по словам Богачевской-Енсен, компания намерена производить в Украине и конечный продукт — мясные изделия.

Для справки: "Гудвелли Украина" (Goodvalley Ukraine) — украинская сельскохозяйственная компания, которая принадлежит датской Goodvalley и была создана в июне 2004 года в селе Копанки недалеко от города Калуш (Ивано-Франковская область). Основная деятельность группы сосредоточена в дочерних предприятиях Goodvalley Polska (Польша), Goodvalley Ukraine (Украина) и Goodvalley Russia (Россия).

Напомним, средняя цена закупки свинины в живом весе во второй половине февраля снизилась на 2% — до 40,5 грн/кг. 

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