Фирма экс-главы НКЦБФР будет добывать газ на Луганщине

Государственная служба геологии и недр Украины предоставит компании "НПК Контакт" специальное разрешение на добычу газа (метана) угольных месторождений, газа природного, конденсата, сопутствующих полезных компонентов на Лисичанско-Тошковская площади.

Как сообщает ИА "Надра.Інфо", приказ 26 апреля подписал председатель Государственной Роман Опимах. Приказ можно скачать здесь (сразу загружается документ).

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации издания, спецразрешение будет выдано согласно порядку предоставления специальных разрешений на пользование недрами. В частности, ООО "НПК Контакт" на основании ранее выданного разрешения на свои деньги изучило участки недр и провело подсчет запасов полезных ископаемых, утвержденного в установленном порядке, а также подало документы на получение специального разрешения на добычу полезных ископаемых.

Речь идет о специальном разрешении №2424, которое действовало с сентября 2003 по сентябрь 2018 годов, и предусматривало геологическое изучение, включая опытно-промышленную разработку недр.

По данным Единого госреестра юридических лиц, конечным бенефициарным владельцем ООО "НПК Контакт" является экс-глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

Читайте также: НКЦБФР разработала план создания в Украине энергетических хабов

ООО "НПК Контакт" зарегистрировано в Лисичанске Луганской области. Год основания — 1991 год. Размер уставного капитала — 30,5 млн грн. Учредителями компании являются ООО "ГАСЕ Энерджи" и ООО "АРТА управлению активами".

При этом, Тимур Хромаев контролирует около 67% капитала ООО "НПК Контакт".

В издании со ссылкой на "Финансовый клуб" отмечают, что в декабре 2002 года Хромаев стал одним из основателей инвестиционной компании "АРТА", а также контролировал деятельность компании, связанную с корпоративными финансами, инвестиционным банкингом, торговлей ценными бумагами и управлением активами. Завершил работать управляющим партнером в ноябре 2013 года.

В декабре 2013 года Тимур Хромаев стал главным исполнительным директором GASE Energy Inc. (украинский финансовый советник "АРТА"), где проработал до января 2015 года.

30 января 2015 года был назначен председателем НКЦБФР указом президента № 50/2015. Его полномочия председателя НКЦБФР закончились 30 января 2021 года.

Как сообщалось ранее, 23 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский освободил Тимура Хромаева от своих полномочий.

Напомним, преемником Хромаева в должности председателя Нацкомиссии стал Руслан Магомедов.