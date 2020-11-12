Фонд EEGF II Horizon Capital сконцентрировал 96% "Датагруп"

Инвестиционная компания Horizon Capital увеличила свою долю в "Датагруп", ведущем операторе фиксированной связи и цифровых услуг в Украине с 73,46 % до 96,13 %, через свой фонд Emerging Europe Growth Fund II, L.P. (EEGF II) с размером в 370 млн. США.

Об этом говорится в сообщении "Датагруп".

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В результате сделки, у "Датагруп" остается два соинвестора — EEGF II и генеральный директор компании Михаил Шелемба, которому принадлежат 3,87% акций. Основатель компании Александр Кардаков и другие миноритарные инвесторы полностью вышли из состава акционеров. Финансовые детали сделки не разглашаются.

"Мы очень рады еще больше углубить свою преданность компании и телекоммуникационному сектору в Украине. С того момента, как Horizon Capital получила операционный контроль, "Датагруп" осуществила полную трансформацию бизнеса, уменьшив отношение чистого долга к EBITDA в 9 раз до низкого уровня 0,3 сегодня и обеспечив более 20% среднегодового роста EBITDA. "Датагруп" продолжает инвестировать значительные средства в CAPEX, начав программу модернизации сети, которая еще больше повысит качество услуг и инновационных решений, которые компания предоставляет клиентам. Под исключительным руководством Михаила Шелембы "Датагруп" укрепила свои лидерские позиции в сегментах B2B, международного и национального транзита интернет трафика и спутниковой связи и готова к следующему этапу роста как органическим путем, так и с помощью M&A", — заявил принципал Horizon Capital Дмитрий Бородай, который вел эту сделку от Horizon Capital.

"Мы особенно радуемся будущим возможностям для "Датагруп" на фоне амбициозной программы диджитализации Украины, которая занимает первые места в мире по выдаче цифровых паспортов и водительских прав, а также многим другим впечатляющим новым инициативам", — добавила основатель и главный исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная. — Мы твердо убеждены, что лидерство и техническое совершенство "Датагруп" на рынке наряду с этими масштабными усилиями с диджитализации в Украине позиционируют компанию для устойчивого, долгосрочного роста среди глобальных тенденций конвергенции фиксированной и мобильной связи. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить г-ну Александра Кардакова за наше многолетнее сотрудничество, за основание компании в 2000 году, которая стала национальным лидером, и развития отрасли с того времени. Желаем ему больших успехов в его дальнейших планах! "

Александр Кардаков, основатель и бывший акционер "Датагруп", запявил: "Я горжусь результатами компании и успешной трансформацией, которая произошла за последние четыре года. Я рад, что компания укрепила свое партнерство с Horizon Capital — инвестором, который поддерживает "Датагруп" много лет, и желаю им успеха в реализации их стратегических амбиций. Я уверен, что они вместе с менеджментом выведут "Датагруп" на следующий уровень роста и развития".

Михаил Шелемба, CEO и акционер "Датагруп", добавляет: "Я благодарен Horizon Capital за доверие и поддержку во время трансформации компании. Мы достигли хороших результатов и имеем амбициозные планы по расширению и модернизации инфраструктуры компании, улучшению сервиса для наших клиентов и дальнейшему росту бизнеса "Датагруп". Украина быстро оцифровывает государственные услуги и экономику, и мы как компания видим свою важную роль в поддержке этой трансформации. Я благодарю Александру Кардакову за его вклад в качестве основателя "Датагруп" и за поддержку компании в течение этих важных лет становления и развития, во время которых "Датагруп" развилась в динамичный бизнес, которым она является сегодня".

СПРАВКА

"Датагруп" является ведущим украинским оператором фиксированной связи в корпоративном и оптовом сегментах. Благодаря своей волоконно-оптической сети (вкл. магистральные сети и FTTx), "Датагруп" является надежным партнером для большинства среди 200 крупнейших украинских компаний и 93% банков Украины. К собственным сетям компании подключены более чем 1 миллион домохозяйств. Кроме того, компания является единственным в Украине поставщиком услуг спутниковой связи. С 2016 года компанией руководит CEO Михаил Шелемба

Horizon Capital является ведущей инвестиционной компанией в Украине и Молдове, которая управляет четырьмя фондами прямых инвестиций (более 40 институциональных инвесторов) с активами свыше 850 миллионов долларов и свыше 25-летним инвестиционным опытом в регионе. Компания является активным инвестором и поддерживает предпринимателей–визионеров, которые трансформируют бизнес-среду в Украине и регионе. Инвестиционная стратегия компании фокусируется на экспортно-ориентированных компаниях в быстрорастущих секторах экономики, включая ИТ, легкую и пищевую промышленность, сельское хозяйство, и отдельных лидерах внутреннего рынка.