Фонд гарантирования вкладов не нашел покупателя на ТРЦ "Республика"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц не смог продать свой самый дорогой лот — права требования по кредитам банка "Надра", обеспечением по которым выступает недостроенный ТРЦ Respublika на столичной Окружной.

Об этом свидетельствуют результаты аукциона на сайте ProZorro.Продажи.

Аукцион должен был состояться 7 июля. Причиной отмены торгов указывается "отсутствие предложений".

Стартовая цена реализации составляла 2,5 млрд грн. За эти деньги предлагали три земельных участка площадью 3,5-6,6 га, права на незавершенное строительство и права по предварительным договорам аренды на торговые площади.

Теперь должен состояться второй аукцион (предваритель 24 июля), стоимость объекта на этот раз снизится до 2,246 млрд, а к ворзможному четвертому (28 августа) — до 1,747 млрд грн.

Напомним, проект строительства ТРЦ "Республика" был приостановлен в 2015 году решением собственника. Ввод в эксплуатацию центра, строительство которого начато весной 2012 года на Кольцевой дороге в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее перенесен на март 2015 года. В ТРЦ, который после открытия может стать крупнейшим в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м и паркинг на 4 тыс. авто.

Строится ТРЦ на пересечении крупнейших транспортных улиц Киева по адресу ул. Кольцевая дорога, 1, 1А. Инвесторами проекта являлись Дмитрий Фирташ и Вагиф Алиев.

Хозяйственный суд Киева 18 мая 2017 года удовлетворил иск Национального банка к кипрской компании Берлинотто Лимитед об обращении взыскания на долю корпоративных прав ООО "Мегаполисжилстрой".

В свое время компания взяла кредит в банке "Надра", предоставив в качестве залога по этому кредиту корпоративные права на недостроенный проект торгово-развлекательного центра "Республика".