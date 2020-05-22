Бизнес 40 минут назад

Fozzy Group получила кредит от ЕБРР в сумме $60 млн

Кредит предоставлен на расширение розничного направления Fozzy Group

Фото: Naiukraine Фото: Naiukraine
Фото: Naiukraine

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и торгово-промышленная группа Fozzy Group подписали долгосрочное кредитное соглашение на сумму до $60 млн.

Кредитование поможет украинскому ритейлеру открыть и обновить 41 супермаркет "Сильпо" и 29 магазинов "Фора". В контексте указанной инвестиционной программы "Cильпо" запустит первый "зеленый" супермаркет в Украине, который будет полностью соответствовать принципам метода оценки экологической эффективности зданий BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), которые используются для экологического строительства.

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Кредит также поддерживается в рамках программы ЕБРР "Центр финансирования и передачи климатических технологий для смягчения и адаптации к климатическим изменениям" (FINTECC) гранту Глобального экологического фонда (ГЭФ) на сумму $303 600, который предназначается для реализации мероприятий по повышению энерго- и ресурсоэффективности в первом "зеленом" магазине группы, включая создание системы теплоснабжения на базе земляного теплового насоса, установка холодильного оборудования без фреона, локальную генерацию электроэнергии из возобновляемых источников и меры по сокращению объема отходов.

В дополнение к этим мерам и с помощью ЕБРР Fozzy Group также усовершенствует свои системы управления безопасностью дорожного движения в соответствии со стандартом ISO 39001.

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Гранты для этих проектов предоставлены из Совместного фонда технического сотрудничества Японии и ЕБРР и Инвестиционного фонда соседства ЕС.

Напомним, что сеть "Сильпо" запустила услугу адресной доставки в крупных городах и областных центрах.

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