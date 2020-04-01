100 млн гривен выделила торговая сеть "Сильпо" на борьбу с коронавирусом

100 миллионов гривен выделила Национальная сеть супермаркетов "Сильпо" (входит в Fozzy Group) на покупку оборудования для больниц и средств защиты для врачей..

Более 13 миллионов долларов уже перечислено на оплату 12 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких HAMILTON Swiss production. После прибытия в Украину это оборудование будет направлять в больницы Киева, Винницы, Кировоградской, Черновцы и Ивано-Франковской областей, уточнил Александр Прядухин, директор розничной сети "Сильпо".

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Чтобы закрыть горящие потребности, которые сейчас есть в Украине, разрабатывают сценарии распределения помощи в консультации с Министерством здравоохранения. В первую очередь средства будет направлены на покупку оборудования для больниц и защиты медицинского персонала.

В Украине количество инфицированных COVID-19 возросло до 669 человек. За прошедшие сутки, 31 марта, зарегистрировано 120 новых случаев инфицирования.

С 17 марта в Украине введен карантин, а 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации в стране и продлило карантин до 24 апреля 2020 года, по всей стране временно закрыты предприятий торговли и общественного питания, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Напомним, что специалисты Антимонопольного комитета ежедневно лично мониторят торговые сети Киева. Из-за существенного подорожания товаров с момента объявления карантина Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины открыло производство против поставщиков (оптовиков) продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

За последнюю неделю цены на основные продукты питания в Киеве прекратили рост, кроме некоторых импортных овощей и фруктов.