Франция объявила план спасения автопрома на 8 млрд евро

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 мая представил план поддержки французской автомобильной промышленности, в который правительство готово инвестировать 8 млрд евро.

Об этом сообщает RFI.

По словам Макрона, после двух месяцев карантина у французских автодилеров накопились полмиллиона непроданных новых и подержанных автомобилей.

Государство намерено не только стимулировать продажи, но обеспечить и поддержать стратегическое развитие отрасли, инновации и производство экологически безопасных автомобилей, подчеркнул глава Франции.

"Государство в целом окажет отрасли помощь в размере 8 млрд евро. В обмен на это автопроизводители взяли на себя ряд серьезные обязательства по возвращению во Францию ​​производства с высокой добавленной стоимостью и сохранение производства на французских заводах в полном объеме", — заявил Макрон.

В частности, производитель марок Peugeot и Citroën обязался обеспечить на своих французских заводах ежегодный выпуск 450 тысяч автомобилей. В 2021 году PSA выпустит во Франции около 130 тысяч гибридных автомобилей и электромобилей. В 2019 году сборку таких машин во Франции концерн не производил, отметил Макрон.

"Наша страна не была бы такой, как есть, без наших крупных брендов — Renault, Peugeot, Citroen", — подчеркнул французский лидер.

Также президент объявил о масштабной задаче — к 2025 году обеспечить выпуск во Франции 1 млн экологически чистых автомобилей. Цель — "сделать Францию ​​первой в Европе страной по производству чистых автомобилей".

Кроме того, Макрон пообещал ускоренное развитие инфраструктуры для зарядки автомобилей с электродвигателем. Предполагается, что 100 тысяч новых станций зарядки появятся во Франции уже в 2021 году, а не в 2022-м, как планировалось ранее.

К тому же Макрон объявил об увеличении государственных субсидий на покупку электромобилей: для частных лиц — с 6000 до 7000 евро, для предприятий — с 3000 до 5000 евро.

А еще во Франции теперь вводится новая субсидия — 2000 евро — на покупку гибридного автомобиля с возможностью подзарядки от сети.

Объявлено также о расширении и усилении программы утилизации старых автомобилей. С 1 июня будут в 2 раза повышены субсидии, которые выплачивает государство при замене устаревшего автомобиля на новый.

Ранее во Франции рассекретили внешний вид нового электрокара Fiat 500е.