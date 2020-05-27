Транспорт 1 час назад

Франция объявила план спасения автопрома на 8 млрд евро

Французам будут выдавать субсидии на покупку отечественных электромобилей и гибридных авто

Эммануэль Макрон. Фото: Global Look Press Эммануэль Макрон. Фото: Global Look Press
Эммануэль Макрон. Фото: Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 мая представил план поддержки французской автомобильной промышленности, в который правительство готово инвестировать 8 млрд евро.

Об этом сообщает RFI.

Кратко и по делу в Telegram

По словам Макрона, после двух месяцев карантина у французских автодилеров накопились полмиллиона непроданных новых и подержанных автомобилей.

Государство намерено не только стимулировать продажи, но обеспечить и поддержать стратегическое развитие отрасли, инновации и производство экологически безопасных автомобилей, подчеркнул глава Франции.

"Государство в целом окажет отрасли помощь в размере 8 млрд евро. В обмен на это автопроизводители взяли на себя ряд серьезные обязательства по возвращению во Францию ​​производства с высокой добавленной стоимостью и сохранение производства на французских заводах в полном объеме", — заявил Макрон.

В частности, производитель марок Peugeot и Citroën обязался обеспечить на своих французских заводах ежегодный выпуск 450 тысяч автомобилей. В 2021 году PSA выпустит во Франции около 130 тысяч гибридных автомобилей и электромобилей. В 2019 году сборку таких машин во Франции концерн не производил, отметил Макрон.

"Наша страна не была бы такой, как есть, без наших крупных брендов — Renault, Peugeot, Citroen", — подчеркнул французский лидер.

Также президент объявил о масштабной задаче — к 2025 году обеспечить выпуск во Франции 1 млн экологически чистых автомобилей. Цель — "сделать Францию ​​первой в Европе страной по производству чистых автомобилей".

Кроме того, Макрон пообещал ускоренное развитие инфраструктуры для зарядки автомобилей с электродвигателем. Предполагается, что 100 тысяч новых станций зарядки появятся во Франции уже в 2021 году, а не в 2022-м, как планировалось ранее.

К тому же Макрон объявил об увеличении государственных субсидий на покупку электромобилей: для частных лиц — с 6000 до 7000 евро, для предприятий — с 3000 до 5000 евро.

Читайте также:
Renault презентовал электромобиль нового поколения (ФОТО)

А еще во Франции теперь вводится новая субсидия — 2000 евро — на покупку гибридного автомобиля с возможностью подзарядки от сети.

Объявлено также о расширении и усилении программы утилизации старых автомобилей. С 1 июня будут в 2 раза повышены субсидии, которые выплачивает государство при замене устаревшего автомобиля на новый.

Ранее во Франции рассекретили внешний вид нового электрокара Fiat 500е.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна
В Европе создают паспорт здоровья COVID-19 на основе блокчейна
Ferrari выпустила на продажу уникальный суперкар (ФОТО)
Ferrari выпустила на продажу уникальный суперкар (ФОТО)
Коронакризис: обанкротился один из крупнейших сервисов аренды авто Hertz
Коронакризис: обанкротился один из крупнейших сервисов аренды авто Hertz
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Где сокращать, а куда инвестировать — опыт Finmap, Логистик Центр, Lechler Farm

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Обозвавшая Зеленского малороссом глава облсовета пожаловалась G7 на давление СБУ (ВИДЕО)

  3. Кондитерская компания Порошенко судится с россиянами за этикетку для конфет

  4. Несмотря на карантин, проект "сплит" готов на 90% — первый замглавы НБУ Рожкова

  5. Сотрудники ГБР из-за Порошенко штурмовали в Киеве музей Гончара (ВИДЕО)

Загрузка...