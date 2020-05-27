Франция объявила план спасения автопрома на 8 млрд евро

Президент Франции Эммануэль Макрон 26 мая представил план поддержки французской автомобильной промышленности, в который правительство готово инвестировать 8 млрд евро.
Об этом сообщает RFI.
По словам Макрона, после двух месяцев карантина у французских автодилеров накопились полмиллиона непроданных новых и подержанных автомобилей.
Государство намерено не только стимулировать продажи, но обеспечить и поддержать стратегическое развитие отрасли, инновации и производство экологически безопасных автомобилей, подчеркнул глава Франции.
"Государство в целом окажет отрасли помощь в размере 8 млрд евро. В обмен на это автопроизводители взяли на себя ряд серьезные обязательства по возвращению во Францию производства с высокой добавленной стоимостью и сохранение производства на французских заводах в полном объеме", — заявил Макрон.
В частности, производитель марок Peugeot и Citroën обязался обеспечить на своих французских заводах ежегодный выпуск 450 тысяч автомобилей. В 2021 году PSA выпустит во Франции около 130 тысяч гибридных автомобилей и электромобилей. В 2019 году сборку таких машин во Франции концерн не производил, отметил Макрон.
"Наша страна не была бы такой, как есть, без наших крупных брендов — Renault, Peugeot, Citroen", — подчеркнул французский лидер.
Также президент объявил о масштабной задаче — к 2025 году обеспечить выпуск во Франции 1 млн экологически чистых автомобилей. Цель — "сделать Францию первой в Европе страной по производству чистых автомобилей".
Кроме того, Макрон пообещал ускоренное развитие инфраструктуры для зарядки автомобилей с электродвигателем. Предполагается, что 100 тысяч новых станций зарядки появятся во Франции уже в 2021 году, а не в 2022-м, как планировалось ранее.
К тому же Макрон объявил об увеличении государственных субсидий на покупку электромобилей: для частных лиц — с 6000 до 7000 евро, для предприятий — с 3000 до 5000 евро.
А еще во Франции теперь вводится новая субсидия — 2000 евро — на покупку гибридного автомобиля с возможностью подзарядки от сети.
Объявлено также о расширении и усилении программы утилизации старых автомобилей. С 1 июня будут в 2 раза повышены субсидии, которые выплачивает государство при замене устаревшего автомобиля на новый.
Ранее во Франции рассекретили внешний вид нового электрокара Fiat 500е.