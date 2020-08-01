Транспорт 20 минут назад

Французская коммуна стала первым поселением в мире, полностью перешедшим на электрокары

Французский автопроизводитель Renault предоставил электромобили жителям Аппи в бесплатную аренду на три года

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Во Франции коммуна Аппи стала первым населенным пунктом в мире, который полностью перешел на электрический транспорт, сообщает ЕвроПульс.

По информации издания, местные власти одного из самых маленьких и изолированных поселений во французских Пиренеях реализуют проект совместно с автомобильной компанией Renault.

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Французский автопроизводитель предоставил электромобили жителям Аппи в бесплатную аренду на три года. Все службы коммуны тоже перешли на транспорт с электродвигателями.

В течение трех лет жители будут пользоваться исключительно электромобилями, в том числе, для поездок в другие города. Они будут рассказывать о своем опыте власти и представителям автопроизводителя.

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"Если эксперимент пройдет успешно, это докажет, что электромобиль подходит не только для больших городов", — считают авторы проекта.

Электромобиль и адаптер для быстрой зарядки получила каждая семья в Аппи, где постоянно живет до 30 человек. В коммуне также установили одну общественную зарядную станция.

Полностью заряженного аккумулятора хватит, чтобы преодолеть почти 400 километров. Благодаря системе быстрой зарядки аккумулятор может зарядиться за 30 минут на 90 км.

Сейчас Франция занимает девятое место в Европе по количеству электромобилей после Норвегии, Великобритании и Германии.

По данным мониторинга Еврокомиссии EU Transport, Франция находится на 5-м месте по количеству заправок для электромобилей среди стран ЕС.

Напомним, 17 июня прошлого года французский автопроизводитель Renault представил новое поколение электромобиля Renault Zoe, являющегося одним из наиболее продаваемых электромобилей в Европе. 

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