Энергетика 50 минут назад

ГБР раскрыло схему контрабандного ввоза в Украину российского топлива по морю

По данным бюро, в ней задействованы чиновники Одесской таможни и Госпогранслужбы

Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщает о разоблачении масштабной контрабандной схемы ввоза российского топлива через порты Одесской области.

По оперативным данным, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршруте к Румынии, Болгарии и Турции.

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Отмечается, что с отключенными "маячками" корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты из российских танкеров. Затем загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах.

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После прибытия в румынские, болгарские и турецкие порты суда возвращались в Украину. Для растаможивания топлива организаторы схемы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов России к импортерам применяются дополнительные меры контроля органами таможни и налоговой службы.

Более того, для минимизации налогообложения они занижали объемы ввозимого топлива. Схема с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню.

По данным ГБР, только с начала года эти суда в Украину легально ввезли 27 тысяч тонн нефтепродуктов. При этом, по оценкам следствия, это лишь треть от реально импортируемого топлива.

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Следователи территориального управления ГБР в Николаеве предварительно установили, что масштабная схема такого ввоза российского горючего некоторыми украинскими фирмами происходит при содействии должностных лиц Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы.

В настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты. Информационные письма о выявленных нарушениях направлены ​​в органы государственного надзора, назначены служебные проверки.

Кроме того, с целью проверки фактов приобретения горючего компаниями-импортерами направлены запросы о предоставлении договорных и товарно-транспортных документов на приобретение нефтепродуктов.

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