Гендиректор Danone заявил о гибели среднего класса

Пандемия коронавируса COVID-19 приведет к поляризации в потреблении пищевых продуктов, так как, с одной стороны, потребители переходят на более здоровые продукты, а с другой — сокращают потребление, чтобы уменьшить свои расходы.

Об этом заявил генеральный директор компании Danon Эммануэль Фабер, передает foodnavigator.com

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По его мнению, первая фаза пандемии COVID-19 показала, что люди едят и как они делают покупки. Это изменение в динамике отразилось на результатах компании Danone.

В частности, как отметил Фабер, произошли изменения в потребностях покупателей. Из-за ограничений в перемещении, вызванных карантином, продажи упали на 30%.

Как и многие другие бренды FMCG, в Danone наблюдался стремительный рост онлайн-продаж, которые соответственно увеличились на 30% за шесть месяцев.

Кроме того, Фабер считает, что корона-кризис подчеркнул важность местного производства продуктов. По словам гендиректора Danone, динамика развития ситуации на рынке, вероятно, станет более понятной в период, который можно назвать второй фазой кризиса.

Он также считает, что страх второй волны пандемии влияет на доверие потребителей и на то, как предприятия и правительства управляют ситуацией. Фабер предположил, что это "очень важный момент", так как дает время и возможность извлечь уроки и подготовиться к третьей фазе, которая, вероятно, наступит в 2021 году и будет продолжена в дальнейшем.

Заглядывая в будущее, Фабер отметил, что поведение потребителей, скорее всего, будет определяться двумя факторами: экономическим спадом и последующим социальным кризисом, а также стремлением к употреблению более здоровой пищи.

Он предположил, что это приведет к "поляризации рынка", поскольку поведение людей при покупках отражает их финансовое положение и возрастающее значение здорового питания.

"В каком-то смысле среднего класса больше не будет. Некоторым придется ограничивать свои запросы… С другой стороны, мы увидим рост продаж, потому что многие люди будут очень требовательны к здоровью и качеству продуктов. Взаимосвязь между едой и здоровьем никогда еще не была такой явной для современного поколения, как во время кризиса, обусловленного пандемией COVID-19", — подчеркнул Фабер.

Напомним, по состоянию на начало мая около 55% украинских ритейлеров отметили, что закрыли все свои локации. В формате "точки выдачи" осталось работать около 13% бизнесов.