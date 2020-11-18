GIZ и YASNO начали обучать украинские предприятия энергоэффективности

12 ноября началась серия однодневных вебинаров "Как улучшить энергоэффективность предприятий?".

Обучение проводится в сотрудничестве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в рамках внедрения проекта "Консультирование предприятий по энергоэффективности", который выполняется Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по поручению правительства Германии. Обучают слушателей специалисты YASNO Efficiency.

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GIZ и Минэкономики запланировали три однодневных вебинара для представителей промышленных предприятий, в ходе которых слушатели смогут ознакомиться с основами энергоаудита и энергоменеджмента; научиться определять потенциал энергосбережения и меры по экономии энергетических ресурсов; выполнить практические задания.

Обучают энергоэффективным мероприятиям специалисты энергосервисной компании YАSNO Efficiency (ООО "ЯСНО Энергоэффективность"), которые уже реализовали более 86 энергосервисных проектов в промышленности и бюджетной сфере с экономией от 30 до 90% электрической, тепловой энергии и газа.

Вебинары рассчитаны на средний и высший руководящий состав предприятий, а также заинтересованных слушателей, которые стремятся внедрить эффективное использование топливно-энергетических ресурсов на собственных предприятиях.

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Как заявил директор проекта "Консультирование предприятий по энергоэффективности" Рикардо Кюльхайм, промышленность является основным источником выбросов парниковых газов в Украине.

"Этот сектор очень энергоемкий, ведь удельное потребление энергии и выбросы СО2 в этой области в 4 раза превышают средние показатели стран ЕС. Тем не менее потенциал энергосбережения, особенно для малых и средних предприятий, иногда может достигать 30 — 50%. Повышение энергоэффективности — это не только экономически целесообразный способ снижения выбросов парниковых газов и потребления энергии; оно активно способствует повышению конкурентоспособности украинских компаний. Мы уверены, что внедрены мероприятия и образовательные проекты будут способствовать изменениям в этом направлении", — отметил Рикардо Кюльхайм.

По словам директор YASNO Efficiency Сергея Чулкова, цель вебинаров — продемонстрировать, как энергоэффективные мероприятия позволяют достичь значительной экономии удельных расходов энергоресурсов.

"Дополнительным эффектом является повышение промышленной безопасности, комфорт для сотрудников, улучшение экологических показателей, в частности, сокращение выбросов СО2. Работы, выполненные YASNO Efficiency, позволяющие клиентам экономить более 176 млн кВт ∙ ч и 1,1 млн кубометров природного газа на сумму 376 млн грн в год, что эквивалентно сокращению выбросов СО2 на 160 тысяч тонн ежегодно", — рассказал директор YASNO Efficiency.

Чтобы прослушать вебинар "Как улучшить энергоэффективность предприятий?", который запланирован на 19 или 23 ноября 2020 года, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://bit.ly/3eIlldr.

Напомним, в рамках проекта USAID "Прозрачность энергетического сектора" аналитический центр DiXi Group представил "Рейтинг поставщиков электроэнергии". Компании оценивали по четырем категориям. "Онлайн-сервисы", "Коммерческие предложения", "Информирование пользователей", "Прозрачность и деловая активность".