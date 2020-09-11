Главу Киевского Совета арбитражных управляющих обвинили в нарушении профессиональной этики

Конфликт, возникший после заявлений главы Киевского Совета арбитражных управляющих Сергея Боярчукова, бросает тень на всю профессию, утверждается в статье, опубликованной изданием "Зеркало Недели".

В ходе реформы сферы банкротства создана Национальная ассоциация арбитражных управляющих Украины и ее органы в регионах, которая как планируется, станет правопреемником Минюста по регулированию деятельности арбитражных управляющих.

Однако, в конце августа в среде арбитражных управляющих возник конфликт, который может сделать невозможным реализацию таких планов.

Как сообщает издание, Глава Киевского совета НААУ Сергей Боярчуков обнародовал детали дела о банкротстве одного из предприятий, обвинив свою коллегу — Светлану Демину — в недобросовестной работе. Демина в ответ раскритиковала Боярчукова за нарушение Кодекса этики.

"Зеркало недели" отмечает, что в профессиональной среде этот конфликт вызвал резонанс. Боярчукова обвиняют в нарушении устава организации, Кодекса этики и стандартов профессии, а также — разглашении конфиденциальной информации. Кроме того, выяснилось, что юридическая фирма Боярчукова представляет интересы одного из кредиторов обанкротившегося предприятия, поэтому имеет место и конфликт интересов.

На ситуацию отреагировали и эксперты рынка. По мнению эксперта по вопросам банкротства Игоря Николаева, который цитируется в статье, подобные случаи должны стать прививкой для создания иммунитета от их повторения.

"Если завтра окажется, что профессия не способна решать свои проблемы, то ни о каком делегировании полномочий не может быть и речи. И судьба ассоциации будет предрешена — вырождение до статуса обычной общественной организации, которых тысячи", — убежден эксперт.

Заместитель главы Национальной ассоциации арбитражных управляющих Александр Бондарчук считает, что преждевременно делать далекоидущие выводы о способности АУ к самоуправлению по единичным случаям, однако игнорировать их тоже нельзя.

"Это сообщество профессионалов своего дела, и любые попытки использовать Ассоциацию как инструмент в частной борьбе — недопустимы. На одном из ближайших заседаний Совета НААУ мы рассмотрим этот вопрос", — заявил господин Бондарчук.