IT и Телеком 50 минут назад

Google собирается судиться с киевским застройщиком и Укрпатентом

Google предъявила иск к столичной девелоперской компании и Укрпатенту

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Американский интернет-гигант Google подал иск в Хозяйственный суд города Киева против девелоперской компании "Недвижимость столицы" и госпредприятию "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент). 

Как стало известно из судебного решения, Google требует досрочно аннулировать свидетельства агентства на бренд NEST по двум классам товаров и услуг:

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В частности, это касается 37 класса услуг, а именно:

– установка оборудования;

– установка систем безопасности (охранная сигнализация, видео и теленаблюдения, контроль доступа);

– установка, починка и техническое обслуживание кондиционеров, вентиляционного и отопительного оборудования, монтаж и техническое обслуживание систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения.

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Кроме этого, компания требует аннулировать свидетельства по 42 классу услуг, которые включают:

– разработка и проектирование компьютерной техники и программного обеспечения;

– компьютерная графика;

– обслуживание и создание веб-сайтов для заказчиков;

– размещение и поддержка веб-сайтов.

Google обосновывает свои требования тем, что знаки для товаров и услуг по этим классам не используются ответчиком на протяжении последних пяти лет.

При этом, истец имеет объективную необходимость в получении на территории Украины торговой марки NEST именно в этих классах.

Напомним, с 19 октября 2020 года в Украине заработал обновленный таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности.

Ранее сообщалось, что Украина вместе с Россией и Турцией продолжает лидировать в интеллектуальном "пиратстве" и на этом поприще уступает лишь Китаю. 

 

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