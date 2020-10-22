Заявку в реестр объектов интеллектуальной собственности теперь можно подать онлайн

С 19 октября в Украине заработал обновленный таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности.

Как отмечает Европейская бизнес ассоциация, среди важных нововведений — возможность подачи заявления на включение в реестр в электронной форме через личный кабинет на портале "Единое окно". Раньше это можно было сделать только в бумажной форме.

Сама форма подачи заявления также обновилась в соответствии с европейским прототипом. Она позволяет подавать заявку сразу на несколько объектов интеллектуальной собственности с возможностью прикрепить все необходимые дополнительные материалы.

Обновлен и порядок регистрации в реестре. Так, таможенники теперь имеют четкие инструкции установления принадлежности товара к оригинальному, что в свою очередь обеспечивает недопустимость ввоза в Украину контрафактного и пиратского товара.

ЕБА отмечает, что ее эксперты долгое время привлекались разработке этих изменений. Ассоциация довольна результатом и благодарит за учет ее предложений и внедрение новых IT-решений, облегчающих жизнь бизнесу.

Напомним, в январе в Украине впервые вынесли приговор за телевизионное пиратство. Дело касалось предоставления абонентам интернет-провайдера в Одесской области услуги IPTV-телевидения без лицензионных договоров с медиагруппами-правообладателями.

Европейская комиссия в своем отчете тогда отмечала, что Украина продолжает быть в лидерах по интеллектуальному пиратству.