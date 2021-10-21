Бизнес 40 минут назад

Группа компаний Tolk представила Tolkовое тарифное меню для бизнеса

Предложение от Группы содержит не только ценовые позиции, но и предложение индивидуального подхода и сопровождения каждого клиента

Фото: Facebook/Tolk Фото: Facebook/Tolk
Фото: Facebook/Tolk
PR-материал

Уникальное тарифное меню для бизнес-потребителей презентовала в Киеве во время Международного энергетического бизнес-форума "5Э" Группа компаний Tolk.

В форуме приняли участие свыше сотни компаний, работающих в направлениях энергетики, электротехники, энергоэффективности, экологии и энергоресурсов. Предложение от Группы содержит не только ценовые позиции, но и предложение индивидуального подхода и сопровождения каждого клиента.

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Участникам форума были представлено уникальное тарифное меню из шести "блюд", которое позволяет потребителю самостоятельно определиться с выбором тарифа, подходящим именно для его бизнеса.

"Аналогов таких предложений, которые разработала группа компаний Tolk, на рынке нет. Наша задача на сегодня следующая: создать из группы Tolk открытого поставщика, что сможет кастомизировать предложения для клиентов", — подчеркнул СЕО группы компаний Tolk Владимир Крупко.

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Ознакомиться с Tolkовым тарифным меню на сайте Tolk.

"Слоган "Tolk — поставщик Вашего комфорта" — это не просто слова, это целый мир комфортного энергоэффективного управления", — отметила во время бизнес-форума директор ООО "Августа" Ирина Береснева.

"В глазах сотен тысяч наших потребителей Tolk — это поставки электроэнергии и газа вместе с поставками усовершенствованных решений, быстрым решением вопросов различной сложности и всеобъемлющим удовлетворением потребностей наших клиентов. Мы формируем ценности именно с точки зрения клиента, понимая потребителя так, как он понимает свои потребности сам", — добавила Береснева.

Как отметила в ходе форума председатель ГС "Энергетический союз" Ольга Тагиева, для стабильной работы промышленного предприятия нужен стабильный бизнес-партнер на энергетическом рынке. Сегодня, выбирая поставщика электрической энергии, потребитель хочет получить не только справедливую цену, но и надежный ресурс, а также сервисную, юридическую и финансовую поддержку. Работает новый рынок и новые правила, требующие профессиональных решений. Поэтому потребителям необходим ответственный энергетический бизнес-партнер.

В Группу компаний Tolk вошли возглавляемое ею ООО "Августа", а также ООО "Закарпатьеэнергосбыт" и ООО "Волыньэлектросбыт".

Как следствие, сегодня группа компаний Tolk занимает 8-е место среди всех поставщиков энергоресурсов. Также группа предоставляет консультации, юридическую поддержку и предлагает ряд дополнительных услуг.

 

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