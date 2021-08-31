Говорил только о деньгах. Как ошибался Стас Матвиенко, создавая миллиардную компанию

Последний герой спецпроекта "Преуспеть в 30" Стас Матвиенко уже два года живет в Лос — Анджелесе и до этого еще семь — в Сан-Франциско. В студенческие годы он начинал создавать продукт, ориентированный на Украину и СНГ, а позже понял, что американский рынок — гораздо больше и круче. И покорил его.

Его Allset — приложение, которое позволяет американцам забронировать столик, сделать заказ и оплатить его через телефон. Что позволяет сократить время ожидания с нескольких часов до получаса. В марте 2020 года Allset стал участником ежегодного рейтинга лучших стартапов-работодателей Америки.

В 2016 и 2017 годах стартап привлек $8,5 млн инвестиций. А в марте 2020 года еще $8,25. Сейчас стартап сотрудничает с более чем 2,5 тыс. ресторанов в США в 11 городах. Всего через Allset обработано свыше миллиона заказов, а ARR — показатель, отражающий прибыльность компании, составляет уже $5 млн.

В последней серии спецпроекта "Преуспеть в 30", приуроченного к 30-нему юбилею Независимости Украины, рассказываем о том, как 19-летний студент запускал свой бизнес, обучаясь в КИМО и почему ему там не нравилось, как неумение делать презентации помогло ему заполучить бизнес-партнера, где получить первые деньги на развитие и что говорить потенциальным инвесторам. Спойлер: и не говорить.

Полукриминальное детство и КИМО на закуску

Стасу Матвиенко в декабре исполнится 30 лет. И он брат — близнец вчерашнего героя "Преуспеть в 30" Павла Матвиенко. По словам Стаса, из-за того, что родители много работали, они с братом много времени были предоставлены сами себе, поэтому учились хорошо, но в моментах досуга детство в некоторых моментах было полу криминальным.

"У мамы свой бизнес — частный университет. И она очень много работала. А мы с братом развлекали себя, как могли. Родители старались нас держать в строгости, но из-за их плотного рабочего графика в моменты, когда мы оставались одни, хотели делать все то, чего нельзя — лазили по крышам, немного хулиганили", — вспоминает Матвиенко.

Поступление в Суворовское училище, которое по мнению родителей должно было исправить ситуацию с поведением ребят, стало для них большой неожиданностью, ведь папа с мамой все моменты, связанные с поступлением туда, взяли на себя. А сыновей поставили перед фактом.

"Нам сказали — собирайтесь, мы едем в Киев. Хотите с нами? Чего сидеть в Николаеве? Погуляем по городу, сходим в музей. Мы и поехали. И домой больше не вернулись", — рассказывает Стас Матвиенко историю первого поступления в учебное заведение.

По его словам, в 15 лет он хотел стать юристом — потому, что те много зарабатывают. Потом решил, что эта работа кажется ему скучной и передумал. Затем стал задумываться о карьере дипломата, которая тогда для него была окутана неким романтическим ореолом. Плюс, желание родителей, которые всячески ориентировали братьев на государственную службу, а не в бизнес.

В КИМО Матвиенко попытался поступить сразу после Суворовского училища, но не получилось — ресурса о родителей не было. Поэтому юноша поступил в НАУ и благодаря учебе "на отлично" все же смог перевестись в желанный ВУЗ на факультет международного бизнеса. И очень быстро разочаровался.

"Мамины и папины сынки, гуляния, наркотики, взятки. Романтичный ореол быстро развеялся — мне все это очень не нравилось. Плюс ко всему я стал работать помощником депутата — по одной из программ этого ВУЗа, окончательно убедился, что госслужба — не мое. Твои инициативы никому не нужны", — делиться предприниматель.

Примерно тогда он понял, что из страны нужно уезжать. Для начала — на учебу. Ведь уровень обучения в КИМО, по его словам, тоже оставлял лучшего. К примеру, международный бизнес, пусть и в том, что касается только теории, изучали на примере 70-80 годов. А юноше хотелось более актуальной и свежей информации. Поэтому он нашел аналогичный курс в Австрии и принялся постигать гранит науки в двух местах сразу. Он признается — в КИМО не скрывали, что против "двойного обучения". Предлагали перевестись полностью. При этом австрийский ВУЗ ничего не имел против студента, который будет получать образование сразу в нескольких учебных заведениях.

"Поэтому я учился втихаря — сдавал экзамены и там, и там. В Австрии я получил много знаний по экономике. Причем, по стандартам Европейского Союза. А в Украине со временем учиться стало скучно — я понял что сидеть на лекциях это бесполезное проведение времени", — объясняет Матвиенко.

В университете на тот момент как раз были лекция по сетевому маркетингу, направление и стиль преподавание студенту понравились. Поэтому он начал по максимуму углублять знания самостоятельно, читая все, что попадалось под руку по этой специальности. И спустя какое-то время решил, что готов идти на работу.

Предприниматель объясняет — тогда он обошел множество маркетинговых агентств, но студента без опыта работы никто нанимать не спешил. Поэтому Павел решил, что нужно создавать свое собственное рабочее место — свой бизнес. Так в 19-летнем возрасте он задумался о стартапе.

С чего начинался и как работал Advice Wallet

Первым проектом Стаса Матвиенко стал Advice Wallet — социальная программа лояльности для привлечения, удержания и понимания клиентов. Это было мобильное приложение, через которое пользователи могут следить за активностью друзей по социальным сетям, приглашать их посетить любимые заведения. За каждого приведенного клиента они получают бонусы от заведений, а главная фишка — вознаграждения за посещения любимых мест.

При этом изначально сервис фокусировался отнюдь не на ресторанах. По словам предпринимателя, вначале он делал просто программу лояльности и первая модель заключалась в том, чтобы пригласить друга и получить за это куда-нибудь скидку. А она хорошо показала себя в сфере частных университетов и на разного рода образовательных программах.

"Мы начали летом и в сентябре, когда был набор студентов, эта программа показала хорошие результаты. Был большой оборот. Но потом набор закончился и мы поняли, что сервис может быть успешным только один раз в году. Поэтому мы начали думать, как реализовать эту идею шире, например на рестораны", — объясняет Стас Матвиенко.

Для этого в компании поменяли реферальную модель, сфокусировавшись не не на привлечении, а на возврате. И в ресторанный бизнес она зашла очень хорошо — на протяжении нескольких месяцев Advice Wallet смог собрать достаточно большую базу пользователей. По словам Матвиенко, к сервису вскоре подключились уже 1000 заведений из Киева, Москвы и других городов Восточной Европы.

В течении первых 2-х лет работы Advice Wallet уже генерировал продаж на $100 тыс. В 2013 году компания получила оценку $2,5 долларов. К февралю 2014 года количество пользователей в приложении Advice Wallet превысило 15 000.

Как и зачем создавали Allset

Тем не менее, предыдущий — 2013, год очень сильно подкосил бизнеса Матвиенко. По его словам, из-за Революции Достоинства очень многие рестораны в Киеве были вынуждены закрыться. В итоге, бизнес пришлось сворачивать и Advice Wallet.

"Мы поняли, что Украина не супер стабильная страна, где хочется делать глобальную историю. Но у нас уже был опыт и мы начали смотреть, что она его основании мы можем сделать в других странах. Например, в Америке. Какие продукты в ресторанной сфере там ещё не набрали обороты? Посмотрели, и увидели, что предзаказы — дело, скорее всего, верное", — вспоминает Стас Матвиенко.

Модель предзаказов в ресторанах, по его словам, начали тестировать еще в Киеве и по результатам было понятно, что идея верная — услугой пользовались, ведь она позволяла сокращать время ожидания в заведениях. Поэтому ее решили запускать. Но не в Украине, а в США — в Сан-Франциско.

Но для этого нужны были деньги, поэтому в сентябре 2016 года компания сумела привлечь инвестиции — $2,35 млн в Allset вложили международные фонды Metamorphic Ventures и Andreessen Horowitz. Позже в компанию инвестировали еще несколько раз. Например, в марте 2020 года еще $8,25 ЕБРР, те же Andreessen Horowitz, а также Greycroft, SMRK VC Fund и Inovo Venture Partners. Вместе с новым раундом на счету Allset уже $16,6 млн инвестиций.

"Я не могу нас назвать супер успешной компанией или мега единорогом. Я думаю что у нас все впереди и мы только начали прорываться. Хотя, конечно, было сложно. Другой рынок, другие пользователи", — делится предприниматель.

По его словам, компании понадобилось какое-то время, чтобы понять, что невозможно просто подключать рестораны везде и надеятся, что все будет работать, как в доставке. Поэтому бизнес — модель поменяли: стали подключать по 5-10 ресторанов в одном маленьком районе, чтобы все пользователи этого района имели к ним доступ. И это сработало.

"До нас никто не мог сделать успешный проект с фокусом только на пикапе. Даже те, кто раньше был с нами, все равно начали делать доставку или дополнительные продукты. И сейчас мы единственная компания, которая продолжает фокусироваться исключительно на предзаказах", — делиться Матвиенко.

По его словам, ARR (показатель, отражающий прибыльность компании, проекта и любого объекта инвестирования — прим. Delo.ua) Allset сегодня достигает уже $5 млн. При этом, в текущем году компания намерена удвоить этот результат. Предприниматель признает — на 10 млн. в компании должны были выйти раньше, однако существенные коррективы внес COVID, из-за которого у ресторанов много ограничений по комиссии Allset.

"По контракту мы можем снимать 15% у ресторанов. Но, к примеру, в Нью-Йорке из-за COVID пока возможно только 5% из-за COVID. Поэтому показатели у нас просели, несмотря на то, что по обороту все отлично", — делиться предприниматель.

Сейчас стартап сотрудничает с более чем 2,5 тыс. ресторанов в США в 11 городах. Всего через Allset обработано свыше миллиона заказов.

Елена Ковтун, специально для спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua

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