Ошибался, нанимая людей умнее себя. Как Павел Матвиенко зарабатывает клиентам по $50 млн.

29-летний Павел Матвиенко — еще один IT — предприниматель спецпроекта "Преуспеть в 30". Юноша из Николаева, запустивший свой первый проект всего в 21 год, сумел не только найти прибыльную и востребованную нишу, но и привлечь под него инвестиции в $350 тыс.

Сегодня Павел успешно развивает свой второй проект — приложение RetargetApp. Сервис анализирует рекламную статистику, находит лучшие рекламные варианты и создает кампании. В ноябре прошлого года Матвиенко сумел привлечь для него инвестиции почти в 10 раз больше — $2,4 млн от фондов BeeVentures и TMT Investments.

В него и его продукт верят не только инвесторы, но и клиенты, для которых RetargetApp сумел в прошлом году сгенерировать продажи на сумму в $50 млн. В этом году Матвиенко рассчитывает на еще больший успех своего детища — по его прогнозам, RetargetApp поможет клиентам приложения получить продаж на $100 млн.

Как николаевский подросток из Суворовского училища увлекся IT — предпринимательством? Какие знания и навыки помогли ему убедить потенциальных инвесторов в успехе своих будущих проектов? С какими проблемами в ходе их реализации пришлось столкнуться? О чем мечтает и к чему стремиться предприниматель накануне своего 30-летия? Обо всем этом и многое другое — в восьмой серии спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua, посвященному 30-летию Независимости Украины.

От спорта и компьютеров до военного образования

Матвиенко родился и вырос в Николаеве. Из-за того, что родители будущего предпринимателя много работали, его с братом досуг организовывали как и многие родители в те времена — отдавая детей во всевозможные секции, в том числе и спортивные.

Матвиенко вспоминает — спорта было действительно много и он был очень разным. В итоге они с братом остановились на акробатике и легкой атлетике, которую Павел любит до сих пор.

Позже ребятам подарили компьютер, устройство и возможности которого они тут же принялись живо изучать. И даже дрались за него друг с другом. С появлением интернета освоение компьютерных знаний и возможностей, по словам Матвиенко, стало идти еще активнее и интереснее, но ребята в тот момент увлеклись играми, в том числе и покером.

"Все мое детство — это мама и папа на работе. Когда они уходили, нас "нагружали" спортом. Чтобы мы не бездельничали. Плюс у нас была возможность вдоволь наиграться на компьютере. И мы ею вовсю пользовались", — вспоминает Павел.

По его словам, пример работающих родителей дал им с братом понимание — хочешь чего-то добиться, нужно много работать. Но в разговоре с родителями о будущем чаще всего обсуждались два возможные варианта этого успешного будущего — хорошая должность на государственной службе, или же дипломатия. А для этого нужен диплом хорошего ВУЗа.

При этом сами родители — бизнесмены. К примеру, мама Павла Матвиенко в молодости работала преподавателем в школе, позже — в университете. Но со временем открыла собственные детский сад и школу.

"Для меня бизнес на примере родителей всегда был очень интересен, но они направляли больше в какие-то государственные направления. Поэтому кроме компьютеров мы много учились, читали. Нам говорили, если мы не сможем учиться, то не сможем работать. А если не сможем работать, будем бездельниками", — вспоминает предприниматель.

И добавляет, что при всем при этом примерным поведением они с братом не отличались.Поэтому когда им было по 13 лет, родители приняли решение отдать их в Суворовское училище и в буквальном смысле поставили детей перед фактом. Но ребят со временем затянуло. Более того, отучившись там, Матвиенко поступает в Военный институт Киевского национального университета имени Шевченко, на экономический факультет. Но, по его словам, максимум, который он оттуда вынес, это понимание мотивации разных людей.

"Я научился понимать поведение людей. Делать выводы. Выстраивать порядок и организацию. Это мне очень помогло в дальнейшем в выстраивании своего дела. Что в Суворовском училище, что в Военном институте", — делится предприниматель.

Получив красный диплом бакалавра, он поступает в Дипломатическую академию при МИД Украины, которая, по его словам, очень помогла ему в развитии английского языка. Но "бизнесовый" навык Павел приобрел не у ВУЗах, а на примере родителей, которые рассказывали, как ведут свой и постоянно работали.

"Разобраться же, как начать свое дело и куда вообще двигаться, я смог благодаря книгам — стал читать западную бизнес-литературу и потихоньку разбираться, как все устроено на примере опыта реальных людей и реальных кейсов. Много читал Гая Кавасаки, Стива Бланк, Эрика Риса. И всем очень рекомендую начинать именно с них", — делится создатель RetargetApp.

Первый бизнес и первые инвестиции

Свой первый бизнес — онлайн-платформу для электронной коммерции Chooos, Павел Матвиенко запустил в 21 год. Сервис представлял собой платформу для персонального онлайн-шопинга, на которой пользователям предлагались товары с учетом их интересов и местоположения — сервис учитывает лайки и активность пользователя в соцсетях.

По его словам, электронная коммерция на тот момент увлекла его очень серьезно — нравилось создавать вещи, продавать их, визуально упаковывать товары, нравилась реклама и то, как она работает. Плюс ко всему, юный предприниматель, разобрался в настройках рекламы.

"Я получал максимальное удовольствие, работая с E-commerce. А это ещё заряжалась социальными сетями. И мне очень импонирует видение будущего, где можно анализировать поведение пользователей, не заходя в их личное пространство — на основе общих данных давать человеку то что он хочет видеть", — рассказывает Павел Матвиенко.

По его словам, он обнаружил, что в мире и Украине в частности есть много недооцененных предложений, которые которые просто не попадают на глаза тем, кто хотел бы ими воспользоваться или приобрести. И до сих пор верит, что создатели должны создавать классный продукт и сервис. А настраивать рекламу должны цифры и данные, а не люди. Из таких убеждений и родился в 2012 году Chooos.

Первые инвестиции для его запуска — $15 тыс. предприниматель получил примерно так, как пишут во всех книгах о стартапах — от Friends&Family. Рассказал друзьям и друзьям друзей, а также знакомым и знакомым знакомых о том, что хочет сделать. И вышел на бизнес — ангела Павла Матвиенко. Он в тот же день согласился проинвестировать запрошенную сумму, на которую Матвиенко запустил MVP. Позже стал расширятся через инкубаторы и другие комьюнити. А в октябре 2013 года вышел на потенциального инвестора — венчурный фонд Imperious Group, показал ему питч и клиентов, которые уже использовали MVP. И смог заполучить уже $350 тыс. на дальнейшее развитие.

"В 2012-2013 годах с этим было, конечно, сложнее, чем сейчас — венчурные инвестиции в Украине тогда только зарождались. И поднять $20-30 тыс, не говоря уже о большей сумме, было сложно. Сейчас уже проще. Но, тем не менее, пока ты ничего не создал и не продал, недоверие к тебе будет. Поэтому тут чаще срабатывают ранние инвестиции от ангелов — частных инвесторов, а не фондов", — объясняет Матвиенко.

По его словам, в этом случае речь идет скорее не о доверии или недоверии, а об опытности бизнес-ангела и его предыдущем опыте. Чем его больше у фаундера, тем ниже риск невозврата его инвестиций.

Как запускали RetargetApp

По словам Павла Матвиенко, у Chooos было несколько pivot (бизнес — моделей — прим. Delo.ua), которые менялись в ходе подготовки. 15 декабря 2014 года приложение, позволяющее интернет-магазинам продавать свои товары прямо из Facebook-ленты, вышло из закрытой беты и запустилось для всех желающих во всему миру. А чуть меньше, чем через год — в июле 2015 года, проект закрылся из-за недостаточного спроса.

А Павел Матвиенко приступил к реализации RetargetApp, который для него сегодня является ключевым бизнесом. Приложение автоматически анализирует поведение посетителей интернет-магазинов на базе Shopify, WooCommerce и BigCommerce, создает и запускает рекламные компании. Также RetargetApp может автоматически создавать и обновлять каталог продукции, обновлять внешний вид рекламы.

Идея приложения возникла у Павла с партнером на акселераторе для стартапов Lisbon Challenge в Лиссабоне. Они приехали туда с веб-сайтом, через который продавцы в Украине загружали фото и описание хенд-мейд товаров и продавали их в интернете. В Украине он "зашел" очень хорошо, а в Европе и США тогда уже были популярны Shopify, Bigcommerce или Woocommerce, и веб-сайт был не актуален. Поэтому под запрос с США и Европу придумали RetargetApp, предлагающий автоматически запускать рекламные кампании. Его разработка заняла несколько недель.

Сегодня 80% клиентов Матвиенко — владельцы интернет-магазинов из США и Канады, остальные 20% — из Европы (Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании) и Австралии. И RetargetApp начал приносить доход с первых дней работы. А за первые полтора года работы компания достигла $1 млн ARR (показатель, характеризующий влияние инвестиций на бухгалтерскую норму доходности как отношение среднегодовой прибыли к среднегодовому размеру инвестиций — Delo.ua).

В середине ноября 2020 года RetargetApp привлек инвестиции в размере $2,4 млн — от фондов BeeVentures и TMT Investments. И по словам Матвиенко, на сегодня компания уже помогла сгенерировать своим клиентам продаж на сумму, превышающую больше чем на $50 млн. И в этом году в компании рассчитывают удвоить эту сумму.

Какие ошибки сделали, какие уроки вынесли

Матвиенко признает — когда он стартовал, готовности к IT-предпринимательству у него, конечно же, не было. Как и у большинства 20-летних предпринимателей, не причастных к западному предпринимательству, и не окончивших, к примеру, Стэнфорд. Но был некий инфантилизм.

"Было ощущение, что я придумал мега классную идею, которую до этого не делал никто. Ведь у меня было несколько ограниченное видение всего мира. И исходя из того, что думал я именно так, ошибок я тоже сделал много", — рассказывает предприниматель.

Впрочем, по его словам, ощущался недостаток опыта. Однако далеко не факт, что его можно было бы получить, поработав в большой компании в качестве наемного специалиста. Поэтому предприниматель выбрал более быстрый, но и более тернистый путь — самостоятельного "набивания шишек".

Одной из главных ошибок, была, по его мнению, вера на первых порах в то, что другие люди все делают всё также хорошо, как и он. И это для него стало настоящим разочарованием.

"Я предполагал одно, не расписав конкретно обязанности, фокус работы, цели. Дал человеку работу и думал, что он сделает её так, как сделал бы её я. Плюс, непонимание того, что в бизнесе есть роли и их нужно четко прописывать", — объясняет Матвиенко.

Второй проблемой для него стал менеджмент. Иногда предприниматель, еще не имеющий достаточного опыта в обозначении ролей и описании бизнес — процессов, буквально терялся в этом, что в свою очередь замедляло компанию в росте. А при наличии нужных знаний, все можно было бы сделать в 3-4 раза быстрее. Матвиенко признает — иногда он нанимал людей, которые были умнее его, но которые этим пользовались, не давая того результата, на которые предприниматель рассчитывает. Что тоже приносило много проблем.

Третья проблема — недостаток опытных менеджеров в IT — компаниях. По словам Павла, если опытный и классный потенциальный талант ищет для себя компанию, стартап он вряд ли выберет. А если и выберет, то со стабильным заработком.

"Во-первых, он будет стоить дорого. Во-вторых, их не так уж и много. Компании до сих пор компании с этим сталкиваются и мы в том числе до сих пор не можем нанимать опытных менеджеров с доменной экспертизой", — рассказывает Матвиенко.

Четвертая сложность, с которой ему и команде RetargetApp пришлось столкнуться — отсутствие на первых порах достаточного тестирования своего продукта. Из-за чего у клиентов несколько раз в буквальном смысле прекращалась операционная деятельность — их сайты падали. А RetargetApp в буквальном смысле попадали на деньги. Однажды на $10 тыс. Проблему быстро решили, сотрудничество и его результаты удалось спасти. А времени на тестирование в компании больше не экономят.

"Плюс, не хватало менторства. Не уверен, что я бегал за ним, но его не хватало. Да, MVP можно сделать самому, также изучить, как менеджерить людей, изучить бизнес стратегии и сделать в конечном итоге так, чтобы все были ключиками винтиками в твоем бизнесе. Но с наставником шишек было бы меньше", — отмечает создатель RetargetApp.

По его словам, основатели многих компаний, создававшихся в Украине в 2015 году и раньше и прошедших своеобразный early stage в реалиях Украины и СНГ, сегодня могут быть высококлассными менторами.

"И уже не нужно искать их где-то в Америке. В Украине уже сейчас есть классные и опытные менеджеры. Уровень их экспертизы не хуже, чем у западных. И они очень открытые", — поясняет Павел Матвиенко.

О чем мечтал и мечтает сегодня Павел Матвиенко

Предприниматель объясняет — будучи подростком, он хотел просто работать и делать бизнес. По примеру родителей. И сегодня он может с уверенностью заявить о том, что эта мечта полностью реализовалась. Поэтому следующая ближайшая цель создателя RetargetApp — стать успешным менеджером и СЕО успешной корпорации.

"Хотим из стартапа выстроить успешную многомиллионную корпорацию, которая растет в 2-3 раза за год. И я хочу стать для себя стать тем, кто создал ее с нуля. Мне сложно сказать, кем я вижу себя через 10 лет, но через 3 года я буду человеком, который или уже продал свою компанию, либо же вывел ее на IPO. Для меня это очень интересно", — делится планами Матвиенко.

Также в них MBA в одной из западных школ, например в Стэнфорде, и, конечно же, дальнейшая работа на ниве E-commerce. Предприниматель объясняет — хочет и дальше создавать E-commerce бренды с душой, рекламировать разные интернет-магазины, создавать свои физические товары под разными брендами, которые будут вдохновлять и помогать людям самовыражаться. А через 10 лет стать успешным инвестором E-commerce — индустрии.

Что мешает начинающим предпринимателям и как преодолевать эти сложности

По мнению Павла Матвиенко, одной из причин, мешающих молодым предпринимателям стартовать в юном возрасте, является культура развлечений, которая в Украине развита очень хорошо. А это отвлекает. Ведь в молодом возрасте люди в принципе не очень сфокусированы на предпринимательстве и развитии.

"Это не только моё мнение. Коммьюнити IT — предпринимателей, которые вместе двигают прогресс, в Украине не очень большое. К сожалению, тех, кто выходит из ВУЗов по этим специальностям, не так много, чтобы генерировать IT предпринимательство", — поясняет Матвиенко.

По его словам, в западных странах ситуация другая — там достаточно много двадцатилетних, которые "врываются" в свой IT — бизнес сразу по окончанию ВУЗа. Или даже занимаются им еще во время обучения. В Украине, по мнению Матвиенко, студенты более беспечны.

Также предприниматель считает, что IT — предпринимательству в Украине мешает распространенность аутсорсной модели, ведь наша страна сегодня ТОПе государств, которые экспортируют свой интеллектуальный потенциал.

"Аутсорс очень сильно мешает развивать Product Minds — инженеров. Ведь им очень легко, комфортно и удобно работать по проектно на другую страну, будучи просто ресурсом. И если бы все эти инженеры делали свои продукты в Украине, украинского IT — предпринимательства было бы в десятки раз больше", — уверен предприниматель.

А тем, кто все же стремиться попробовать себя именно в этом направлении, Матвиенко рекомендует начать с дополнительного самообразования: западная бизнес-литература, например Стив Бланк, Эрик Рис, Гай Кавасаки, бесплатная онлайн-библиотека от стартап-инкубатора Y Combinator и даже Youtube, где есть много исчерпывающей, но понятной информации о том, как работает венчур.

"Когда я начинал, все это было не так доступно, как сейчас. Но сегодня можно начать хотя бы с Y Combinator. Делайте все, как там написано, подстраивайте эти данные под тут реальность и плоскость, в которой хотите работать", — советует Матвиенко.

И добавляет, что также важно стараться окружать себя людьми, которые находятся в таком же движении — тоже стараются развивать какую-то из своих идей. К примеру, стартап. Найти их можно с помощью инкубаторов, комьюнити на Facebook. И общение с ними — нетворкинг, безусловно, будет очень на пользу будущему делу.

"Конечно, все это отнимает много энергии. Поэтому рекомендую отвлекаться на спорт, стараться правильно питаться и соблюдать баланс "работа — отдых". В противном случае, мы можем получить успешного 30-летнего предпринимателя, который в свои года будет выглядеть и ощущать себя в два раза старше. А это совсем не ок", — резюмировал Павел Матвиенко.

Елена Ковтун, специально для спецпроекта "Преуспеть в 30" на Delo.ua

