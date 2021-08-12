Хакеры, укравшие у криптовалютчиков $600 млн, принялись возвращать средства

Блокчейн-платформа Poly Network сообщила, что хакеры, похитившие у ее пользователей более 600 млн долларов в разных криптовалютах, принялись добровольно возвращать украденное. Об этом компания сообщила в своем Twitter.

По состоянию на утро 12 августа, по заявлению Poly Network, было возвращено 342 млн долларов, в том числе 4,6 млн в криптовалюте Ethereum, 252 млн — в Binance Smart Chain (BSC), а также 85 млн долларов в Polygon. Оставшиеся 268 млн долларов приходятся на активы в Ethereum.

"По мере того, как мы общаемся с господином Белой Шляпой (синоним для "белого", то есть "этичного" хакера — Delo.ua), оставшиеся пользовательские активы в Ethereum постепенно переводятся в кошелек с мультиподписью, запрошенный им", — сообщили в компании.

Напомним, что украденная у Poly Network сумма оказалась крупнейшей в истории воровства децентрализованных финансов.

Сперва в Poly Network пригрозили вмешательством полиции, однако также предложили хакерам "выработать решение".

Напомним также, что в июне власти США заявили об аресте биткойнов на 2,3 млн долларов, выплаченных хакерам после атаки на трубопроводную систему Colonial Pipeline, из-за которой пришлось вводить чрезвычайное положение.