IT и Телеком 1 час назад

Рекордная онлайн-кража: хакеры "обчистили" критовалютчиков на $600 млн

Это самая крупная кража в истории децентрализованных финансов

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Компьютерные взломщики украли у криптовалютной компании Poly Network  $600 млн, которые принадлежали пользователям.

Как передает JAMAICA OBSERVER, это самая крупная кража в истории децентрализованных финансов.

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"Сумма денег, которую вы похитили, — самая крупная в истории децентрализованных финансов. Украденные вами деньги принадлежат десяткам тысяч членов криптосообщества", — заявили представители Poly Network в обращении к хакерам.

В Poly Network пригрозили вмешательством полиции, но также предложили хакерам "выработать решение". В Министерстве юстиции США и ФБР пока не прокомментировали эту ситуацию.

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Представители криптоплатформы разместили предполагаемые онлайн-адреса хакеров и призвали майнеров криптобиржи занести в черный список токены, которые от них поступают.

Ранее в аналитической компании CipherTrace заявляли, что к концу апреля 2021-го кражи, взломы и мошенничество с криптовалютой в этом году составили $432 млн.

"Это число может показаться небольшим по сравнению с предыдущими годами, но более глубокий анализ показывает новую тревожную тенденцию — взломы, связанные с DeFi, теперь составляют более 60% от общего объема взломов и краж", — сообщается в отчете CipherTrace.

Напомним, в феврале сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность транснациональной преступной хакерской группировки.

В июне 2020 года в Харьковской области контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины разоблачили хакерскую группировку, участники которой похищали деньги с банковских карточек путем вмешательства в работу банковских систем.

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