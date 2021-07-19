Госдеп США заплатит $10 млн в криптовалюте за информацию о хакерах

Государственный департамент США заплатит $10 млн за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение хакеров, работающих на иностранные правительства и готовят атаки на критически важную инфраструктуру страны.

Как говорится на сайте ведомства, вознаграждение могут выплатить в криптовалюте.

Для защиты безопасности потенциальных источников Госдепартамент организовал канал передачи данных в сети Tor. Информатору могут перечислить деньги в цифровых активах.

Rewards for Justice запущена в 1984 году для борьбы с международным терроризмом. Программа находится в ведении Бюро дипломатической безопасности, являющегося частью Государственного департамента. За время существования инициативы вознаграждение получили более 100 человек — правительство выплатило порядка $200 млн.

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По информации Bloomberg, Белый дом создал рабочую группу по вирусам-вымогателям. Администрация Джо Байдена намерена бороться с использованием криптовалют преступниками, отслеживая выплачиваемые жертвами атак выкупы.

Перед этим Байден потребовал от президента России Владимира Путина пресечь атаки программ-вымогателей на американские компании, совершаемые с территории РФ. Позднее американский президент утвердительно ответил на вопрос о возможности отключения хакерских серверов со стороны США.

В мае крупнейшая трубопроводная компания Соединенных Штатов Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере $5 млн в криптовалюте, чтобы вернуть контроль над инфраструктурой. За атакой стояла группировка DarkSide, деятельность которой связывают с Россией.

В том же месяце страховая компания CNA Financial выплатила $40 млн, чтобы восстановить контроль над компьютерными сетями после атаки вымогательского ПО Phoenix Locker.