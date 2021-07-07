Российские хакеры взломали компьютерную систему Республиканской партии США

Хакеры, которых в США подозревают в работе на спецслужбы Российской Федерации, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, атака произошла на прошлой неделе. В Bloomberg отмечают, что взлом провели хакеры из группировки, известной как АРТ 29 и Cozy Bear.

В 2016 году в США обвиняли представителей этой группировки во взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

В начале 2021 года этих же хакеров власти США обвинили в кибератаке на компанию SolarWinds.

В то же время представитель Национального комитета Республиканской партии заявил, информация о том, что хакеры якобы получили доступ к компьютерной системе комитета, не соответствует действительности.

Ранее в США была осуществлена хакерская атака на компьютерные системы одного из крупнейших трубопроводных операторов, Colonial Pipeline Company.

Напомним, кибербезопасность была одной из тем, которую обсуждали президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин на саммите 16 июня.

Байден заявил, что направил американские спецслужбы расследовать, кто стоит за хакерской атакой на американскую компанию Kaseya.

Вследствие этой кибератаки работа не менее 200 компаний в США была парализована.

По словам Байдена, тот передал Путину список из 16 объектов критической инфраструктуры, кибератаки на которые могут стать поводом для действий.