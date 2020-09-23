Бизнес 40 минут назад

Хмельницкий продал половину рекламного бизнеса основателю "Таврийских игр"

Новым владельцем 50% корпоративных прав национального оператора рекламы стал Николай Баграев

Василий Хмельницкий. Фото: Facebook Василий Хмельницкий. Фото: Facebook
Василий Хмельницкий. Фото: Facebook

Компания UFuture предпринимателя Василия Хмельницкого продала принадлежащую ей 50%-ную долю национального оператора рекламы "РТМ-Украина" его второму совладельцу — основателю компании "Таврийские игры", бывшему народному депутату Украины Николаю Баграеву.

Как сообщает пресс-служба UFuture, стоимость сделки не разглашается.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"РТМ-Украина" — крупнейший в Украине оператор наружной рекламы. База собственных рекламных поверхностей, а также переданных компании в управление и в совместных продажах, составляет более 12 тыс. поверхностей в месяц.

В группу компаний "РТМ-Украина" входят агентство цифровой наружной рекламы "РТМ Диджитал", компания RTM Digital Events, предоставляющая услуги по аренде цифровых экранов и визуального диджитал-сопровождения ивентов, оператор магистральных арок "Аутдор Украина" и производственная компания "Техногруп".

Читайте также:
Украинская экономика — 2020: от угроз до возможностей 

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "РТМ-Украина" на 22 сентября числятся Руслан и Николай Баграевы. Последний также числится конечным бенефициаром общества.

Как информирует "Интерфакс-Украина", согласно результатам компании за 2019 год, "РТМ-Украина" получила 309 млн грн чистого дохода и 30,7 млн грн чистой прибыли.

Компания завершила 2019 год с текущими обязательствами в размере 80,7 млн грн и нераспределенной прибылью в 86,6 млн грн. Активы "РТМ-Украина" составили 167,5 млн грн. 

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

МакДональдз в Украине запустил проект сортировки и переработки отходов из залов ресторанов
МакДональдз в Украине запустил проект сортировки и переработки отходов из залов ресторанов
Вектор успеха: О чем нужно помнить, чтобы прийти к своей цели
Вектор успеха: О чем нужно помнить, чтобы прийти к своей цели
ТЕДІС Україна приєдналась до всесвітньої акції World Cleanup Day з прибирання планети
ТЕДІС Україна приєдналась до всесвітньої акції World Cleanup Day з прибирання планети
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Трубный бизнес Пинчука продолжает генерировать убытки

  3. Киевская фабрика Roshen планирует выпуск акций на 1 млрд грн

  4. "Кабинет на колесах": в Украине запустили проект по бесплатной проверке слуха

  5. Зарплата, как у Трампа, и миллионные "распилы": почему Кабмин взялся за "Укргидроэнерго"

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...