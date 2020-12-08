Хомутынник вышел из совместного с Коломойским газового бизнеса

Бизнесмен Виталий Хомутынник продал 19,97% акций крупной нефтегазовой компании JKX Oil&Gas. Как передает "Интерфакс-Украина", покупателем выступила компания Bridgewater Holdings Corp (Сейшельские острова), конечным бенефициаром которой выступает Александр Шнир.

Шнир до 2009 года работал в Альфа-Банке Украина, где создал и развивал направление торговли деривативами и еврооблигациями, затем работал в инвестиционной компании Concorde Capital, позднее — в Финбанке.

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До работы в Украине в он работал в ряде компаний в Нью-Йорке (США), в частности портфолио-менеджером в Tykhe Capital LLC, где также руководил направлением торговли деривативами и долговыми ценными бумагами, а до этого — в D. E. Shaw & Co и Salomon Smith Barney.

JKX в 2019 году получила 22,21 млн долларов чистой прибыли, что на 45,6% больше, чем в 2018 году. Выручка компании в прошлом году выросла на 9,6% до 101,74 млн долларов, несмотря на 33% на снижение цены на газ в Украине и расформированием резервов компании по налоговым спорам.

JKX занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и России. Принадлежащая JKX "Полтавская газонефтяная компания" является одной из крупнейших негосударственных нефтегазодобывающих компаний в Украине. Владеет пятью лицензиями на добычу и одной на геологическое изучение, в том числе на опытно-промышленную эксплуатацию ряда месторождений в Полтавской области.

Крупнейшими акционерами JKX до нынешней сделки выступали связанная с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым Eclairs Group с 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника с долей 19,97%, а также Neptune Invest & Finance Corp с 12,98%, Keyhall Holding Ltd. с 11,45% и Interneft Ltd. с 6,16%.

Напомним, компания Хомутынника купила 20% JKX в августе 2018 года.