Хозсуд Киева отменил наложение ареста на счета табачных компаний как обеспечительную меру

Хозяйственный суд г. Киева 13 августа 2020 года удовлетворил ходатайство крупнейших игроков табачного рынка о приостановлении производства по делу о взыскании штрафа с предприятий в размере 6,5 млрд грн.

Суд также отменил обеспечительную меру в виде наложения ареста на счета компаний.

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Об этом сообщает издание The Page.

"Компания приветствует данное решение суда. "Бритиш Американ Тобакко" также будет в дальнейшем предоставлять все материалы для объективного рассмотрения дела, отмены решения Антимонопольного комитета Украины и установления истины", — сообщили изданию в компании.

По мнению табачных производителей, прозрачное функционирование судебной системы является залогом инвестиционной привлекательности Украины.

"Мы будем вместе с государством прилагать усилия для привлечения инвестиций в экономику страны, это наш общий интерес", — отметили в "Бритиш Американ Тобакко".

Ранее сообщалось, что Хозсуд Киева отклонил иск "В.А.Т. — Прилуки" к АМКУ с требованием признать частично недействительным решение о штрафе 448,3 млн грн за нарушение конкурентного законодательства от 10 октября 2019 года.

Напомним, "Бритиш Американ Тобакко Украина" работает на рынке страны более 25 лет. Табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Украины.