Хозсуд открыл производство по делу о банкротстве ИСД — СМИ

30 марта 2021 года Хозяйственный суд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД).

Как сообщает FinBalance, инициатором этой процедуры выступает компания Indumet S.A. (Люксембург), которую Сергей Тарута (миноритарий ИСД) связывал с российской госкорпорацией "ВЕБ.РФ" (фактический мажоритарий ИСД).

По информации издания, заявление по делу банкротства ИСД также подавало ОАО "Днепровский металлургический комбинат". Это предприятие входило в корпорацию "ИСД", контроль над ним может оформить "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Контрольный пакет акций ИСД принадлежал пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании "Евраз" Александра Катунина.

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Владельцами еще 49,9% акций ИСД считаются Тарута и Мкртчан. Однако последний был в феврале 2018 года арестован в Москве и в августе 2019 года приговорен к девяти годам колонии по обвинению в хищении 85 млрд рублей при реализации контракта с российским "Внешэкономбанком".

По словам Таруты, за российскими акционерами группы ИСД стоит госкорпорация "Внешэкономбанк", добившаяся ареста пакетов акций миноритарных акционеров.

В российских СМИ сообщали, что в 2010 году ВЭБ профинансировал сделку по приобретению ИСД на 1 — 2 млрд долларов.

В 2013 году Тарута оценивал долг ИСД перед западными банками на $2,5 млрд. Бизнесмен считает, что во время вхождения россиян в состав акционеров ИСД была достигнута предварительная договоренность о создании вертикально-интегрированной горно-металлургической компании, но этого не произошло, и финансирования корпорации происходило за счет кредитов ее украинских акционеров — самого Таруты и Олега Мкртчана.

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Тарута утверждал, что руководство ВЭБ не решилось продавать активы ИСД, поскольку им пришлось бы выбирать конкретного покупателя и фиксировать цену, которая могла бы оказаться меньше средства, потраченные россиянами в Украине. Поэтому был выбран вариант с банкротством ИСД.

В декабре 2017 года "ИСД" заявила о потере контроля над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", находящихся на оккупированной части Донбасса. По данным СМИ, меткомбинат перешел под контроль структур Сергея Курченко.

Незадолго до заключения соглашения Фонд национального благосостояния РФ внепланово разместил на депозите в интернете $2 млрд, что давало основания для предположений и слухов относительно политического содействия этой сделке. Общие инвестиции в украинскую металлургию в интернете оценивали на $8 млрд.