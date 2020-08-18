Илон Маск стал четвертым в списке богатейших людей мира — Bloomberg

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg.

Об этом сообщает Bloomberg.

В понедельник, 17 августа, акции Tesla выросли на 11%, увеличив состояние Маска на $7,8 млрд.

По данным Bloomberg, состояние Маска оценивается в $84,8 млрд.

В то же время лидерами рейтинга остаются глава корпорации Amazon Джефф Безос ($188 млрд), один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд), глава Facebook Марк Цукерберг ($99 млрд).

На пятом месте теперь находится гендиректор группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно ($84,6 млрд).

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В свою очередь, по версии другого издания Forbes, состояние Илона Маска оценивается в $24,6 млн, и в списке самых богатых людей мира он находится лишь на 31 месте.

Ранее основатель и генеральный директор Amazon Джефф Безос в первые дни августа продал миллион акций компании за $3,1 млрд.