"Интерпайп" назначил гендиректором бывшего руководителя "ArcelorMittal Кривой Рог"

Международная вертикально интегрированная трубно-колесная компания "Интерпайп" (Днепр) назначила новым генеральным директором бывшего гендиректора "ArcelorMittal Кривой Рог", бывшего вице-президента группы ArcelorMittal Артема Полякова.

Как говорится в сообщении компании, Поляков приступит к исполнению обязанностей 1 января. Отмечается, что он окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета по специальности "Математика", получил степень MBA в Международном институте развития менеджмента (IMD, Швейцария).

В свою очередь, Фади Храйбе, возглавлявший "Интерпайп" с 2016 года, возглавит совет директоров компании.

"Под руководством Храйбе "Интерпайп" провел трансформацию своей операционной модели, существенно усилил позиции на экспортных рынках, вышел в новые сегменты производства и продаж премиальной продукции. "Интерпайп" также осуществил реструктуризацию долговых обязательств, укрепив свое финансовое положение до уровня лидеров украинского корпоративного и промышленного секторов", — отмечают его заслуги в сообщении.

"Интерпайп" является производителем бесшовных труб и железнодорожных колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" продал 798 тысяч тонн готовой продукции, в том числе — 203 тысячи тонн железнодорожной продукции под брендом KLW.

На сегодня в "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников, в 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.